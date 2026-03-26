Όλγα Κεφαλογιάννη: Επιζήμια για την ανάπτυξη των παιδιών η εναλλαγή κατοικίας, λέει ο δικηγόρος της

Snapshot Εκδικάζεται η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη κατά της πρωτόδικης απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών της.

Η πρωτόδικη απόφαση όριζε τα παιδιά να αλλάζουν κατοικία τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Ο δικηγόρος της κ. Κεφαλογιάννη υποστηρίζει ότι η συχνή εναλλαγή κατοικίας είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η έφεση ζητά την αναθεώρηση της απόφασης για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και κανονικότητα στη ζωή των παιδιών. Snapshot powered by AI

Εκδικάζεται σήμερα η έφεση που είχε ασκήσει η Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με την απόφαση που αφορούσε το πρόγραμμα και την επικοινωνία των παιδιών της με την ίδια και με τον πατέρα τους, Μίνωα Μάτσα.

Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη από παλιές ευτυχισμένες στιγμές το 2023

Ο δικηγόρος της υπουργού Τουρισμού, Χριστόφορος Καπαρουνάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, πριν την έναρξη της δίκης, ανέφερε ότι «συζητείται σήμερα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η έφεση της εντολέως μου, κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, κατά της πρωτόδικης απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών της», εξηγώντας ότι «η έφεση στρέφεται κατά μίας απόφασης, η οποία σε πρώτο βαθμό έκρινε ότι τα 4χρονα νήπια παιδιά θα πρέπει να αλλάζουν κατοικία, να αλλάζουν σπίτι, σχεδόν κάθε μέρα, δηλαδή τέσσερις φορές την εβδομάδα».

Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά ο δικηγορός της κ. Κεφαλογιάννη, «πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το εφετείο θα αντιληφθεί πόσο επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των 4χρονων ανήλικων παιδιών είναι μια τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας και να διορθώσει αυτή την αστοχία, η οποία -σημειωτέον- ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είχε λειτουργήσει, μάλιστα ομαλά, για ένα χρόνο, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στην κανονικότητα, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους».

Διαβάστε επίσης