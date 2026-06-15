Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο βγαίνει εκτός πορείας στο Ράλλυ Δωδώνης

Snapshot Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας στην ειδική διαδρομή «Μανολιάσα» κατά το Ράλλυ Δωδώνης, προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές.

Ένα 9χρονο παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μαζί με τον πατέρα του, χωρίς ανησυχητική κατάσταση.

Ο αγώνας διακόπηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η Οργανωτική Επιτροπή διέψευσε ανακριβείς αναφορές και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε επαφή του οχήματος με θεατές.

Καλείται η δημοσιογραφική κοινότητα να διασταυρώνει τις πληροφορίες πριν τη δημοσίευση και η επίσημη ενημέρωση θα γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Snapshot powered by AI

Καρέ-καρέ καταγράφεται στο αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb.gr η στιγμή που αγωνιστικό όχημα χάνει τον έλεγχο στο Ράλλυ Δωδώνης και βγαίνει εκτός διαδρομής κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής «Μανολιάσα».

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που το όχημα παρεκτρέπεται της πορείας του, προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές που παρακολουθούσαν τον αγώνα από κοντινό σημείο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών και των ανθρώπων ασφαλείας της διοργάνωσης.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μαζί με τον πατέρα του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές προχώρησαν στη διακοπή του αγώνα, ενώ ξεκίνησε η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το αγωνιστικό όχημα βγήκε εκτός διαδρομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Οργανωτική Επιτροπή του «29ου ΙΚΤΕΟ Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ», υποστηρίζοντας ότι ορισμένες αναφορές που δημοσιεύθηκαν δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια τα γεγονότα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το όχημα πράγματι εξήλθε της αγωνιστικής γραμμής, ωστόσο δεν υπήρξε επαφή ή εμπλοκή με θεατές. Όπως επισημαίνεται, το παιδί υπέστη ελαφρές αμυχές και εκδορές, ενώ ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο ασφαλείας της διοργάνωσης, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να φροντίζουν για τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ανήλικο και υπογράμμισε ότι εφαρμόστηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της ειδικής διαδρομής και στην ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής

«Η Οργανωτική Επιτροπή του “29ου ΙΚΤΕΟ Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ” αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στο κύμα ανακριβών, υπερβολικών και απολύτως παραπλανητικών δημοσιευμάτων που αναπαράγονται τις τελευταίες ώρες σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα.

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να υιοθετήσουν τίτλους όπως «αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές», «σοβαρό ατύχημα» ή «σκηνές τρόμου», δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διάσταση των γεγονότων και προκαλεί αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη, στους θεατές, στους αθλητές και στις οικογένειές τους.

Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Κατά τη διεξαγωγή της Ειδικής Διαδρομής «Μανολιάσα», αγωνιστικό εξήλθε της αγωνιστικής γραμμής και χωρίς επαφή του και εμπλοκή του με παρευρισκόμενους θεατές προκλήθηκε ατύχημα με νεαρό ανήλικο παιδί ενεργοποιώντας άμεσα τον μηχανισμό ασφαλείας & ιατρικής περίθαλψης της οργάνωσης που μετέβη στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, φροντίζοντας παράλληλα για την διακομιδη του στο εφημερεύον νοσοκομειο – όπου διαπιστώθηκε ελαφρύς τραυματισμός του (αμυχές και εκδορές).

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση στο παιδί και την οικογένειά του.

Ωστόσο, οφείλουμε να καταδικάσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη βιαστική και ανεύθυνη αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, την υιοθέτηση δραματοποιημένων περιγραφών και την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εις βάρος ενός ιστορικού αγώνα, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς της διοργάνωσης.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός διέπεται από αυστηρότατους κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από τους διοργανωτές, τους κριτές και τα στελέχη ασφαλείας. Η άμεση διακοπή της ειδικής διαδρομής και η κινητοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί λειτούργησαν όπως ακριβώς ορίζουν οι διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί.

Καλούμε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν τη στοιχειώδη δημοσιογραφική υπευθυνότητα, να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους πριν από τη δημοσίευσή τους και να αποφεύγουν τίτλους που εξυπηρετούν την αναγνωσιμότητα εις βάρος της αλήθειας.

Η ασφάλεια αθλητών, θεατών και στελεχών αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη διοργάνωση.

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και κάθε επίσημη ενημέρωση θα παρέχεται αποκλειστικά από την Οργανωτική Επιτροπή και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Η παραπληροφόρηση δεν υπηρετεί ούτε την κοινωνία ούτε τον αθλητισμό. Η αλήθεια, η ψυχραιμία και ο σεβασμός στα πραγματικά γεγονότα οφείλουν να προηγούνται της αναζήτησης εντυπώσεων.

“29ο IKTEO Autotest Ηπειρωτικό Ράλλυ”

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