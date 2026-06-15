Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό: «Έργκιν σε ευχαριστούμε» (vid)

Τέλος εποχής για τον Εργκίν Αταμάν και τον Παναθηναϊκό.

Η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Τούρκο τεχνικό ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα με τις δύο πλευρές να συμφωνούν πως ήρθε η ώρα να δώσουν ένα τέλος στην κοινή τους διαδρομή, αλλά να παραμείνουν παντοτινοί φίλοι.

Και πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό; Ο Τούρκος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023, σε μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη στιγμή της ομάδας και κατάφερε να την πάρει από το χέρι και από την 17η θέση της Euroleague να την οδηγήσει και πάλι στην κορυφή.

Μέσα στην τριετία Αταμάν ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να πανηγυρίσει την κατάκτηση μίας Ευρωλίγκας, ενός πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλων Ελλάδας, ενώ μέσα σε αυτήν την τριετία βρέθηκε δύο φορές στο Final-4 της Euroleague, με το αποτύπωμά του αφήνει ξεκάθαρα θετικό πρόσημο στο... ταμείο της ομάδας.

Το γεγονός, όμως, πως η φετινή εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πολύ.... μακριά από αυτή την εικόνα που είχαν οραματιστεί οι παίκτες, η διοίκηση και ο κόσμος, έφεραν αυτή την απόφαση με τις δύο πλευρές να καταλήσουν στην κοινή αυτή απόφαση, βλέποντας πως αυτό ήταν το καλύτερο και για τους δύο.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα με τους ανθρώπους της ομάδας να πατάνε... γκάζι για να βρουν το αντικαταστάτη του Τούρκου τεχνικού. Του ανθρώπου που θα κληθεί να κάνει ότι έκανε ο Αταμάν πριν από τρία χρόνια. Να πάρει την ομάδα από το χέρι και να τον οδηγήσει εκ νέου στην κορυφή. Της Ελλάδας και της Ευρώπης.

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