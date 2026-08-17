Πώς η Σουηδία «έλυσε» το μεταναστευτικό πρόβλημά της - Σε χαμηλό 40 ετών οι αιτήσεις ασύλου το 2026

Snapshot Η Σουηδία έχει μειώσει τις αιτήσεις ασύλου κατά 75% και αυξήσει τις απεσεις κατά 60% από το 2022, φτάνοντας σε επίπεδα 40 ετών.

Η χώρα εφαρμόζει πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης μόνο προσωρινών αδειών διαμονής και της μεταφοράς αιτούντων άσυλο σε κέντρα υποδοχής.

Απορριπτόμενοι αιτούντες άσυλο υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα, με ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων και αυστηρότερη επιτήρηση.

Η πολιτική στοχεύει στην κοινωνική συνοχή μέσω της εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας, της εργασίας και της ένταξης των μεταναστών.

Μεταναστευτικές παραβάσεις και εγκλήματα επισύρουν αυστηρές ποινές και απελάσεις, ενώ η Σουηδία επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της μεταναστευτικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται ως Γη της Επαγγελίας για τις καραβιές των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη. Οι χώρες του Βορρά είναι συνήθως ο τελικός στόχος τους.

Με πρόσφατο παράδειγμα τη Θέουτα, οι επιπτώσεις της οποίας μένουν να φανούν, αλλά και νωρίτερα, με την απόφαση της Ισπανίας να χορηγήσει καθεστώς νομιμότητας σε χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, οι χώρες «όνειρο» αυστηροποιούν πλέον το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής τους.

Μετανάστες προσπαθούν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. AP

Η Σουηδία, μία από τις χώρες που συγκέντρωνε την επιλογή τελική προορισμού, βλέπει τα φετινά ποσοστά της μειωμένα στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία 40 χρόνια.

Το γιατί, εξηγεί ο Σουηδός υπουργός Μετανάστευσης με συνέντευξή του στη Daily Mail, παραθέτοντας στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 2026 αναμένονται μόλις 4.200 αιτήσεις ασύλου στη χώρα.

Ο Γιόχαν Φορσέλ εξήγησε πώς από την ανάληψη της εξουσίας το 2022, οι απελάσεις αυξήθηκαν κατά 60% και οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 75%. Συγκριτικά κατά πολύ μειωμένοι από πριν από 10 χρόνια, όταν κατά τη διάρκεια της συριακής προσφυγικής κρίσης, περισσότεροι από 163.000 άνθρωποι είχαν ζητήσει άσυλο στη Σουηδία.

Ο Johan Forssell, υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας AP

«Δεν υπάρχει τίποτα ακραίο σε αυτό που κάνουμε – κληρονομήσαμε μια κατάσταση που είχε προκαλέσει τεράστια προβλήματα ένταξης στη Σουηδία, υπήρχαν συμμορίες και πυροβολισμοί κάθε μέρα.

«Αυτό είναι που μας πυροδότησε και έχουμε δει μερικά σημαντικά αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν εδώ είναι ειλικρινείς και θέλουν να δουλέψουν, αλλά είναι γεγονός ότι κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.

«Για πολλά χρόνια, η Σουηδία είχε μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σύγκριση με άλλες χώρες και αυτό που συνέβη ήταν ότι οδήγησε σε καταστάσεις πολύ σοβαρών προβλημάτων, για παράδειγμα παιδιά που μεγάλωναν όπου οι γονείς δεν μιλούσαν σουηδικά.

«Οι γονείς δεν πήγαιναν στη δουλειά και αυτό δημιούργησε την αίσθηση ότι οι πολιτικοί δεν είχαν τον έλεγχο της μετανάστευσης και αυτό είναι που προσπαθούμε να αλλάξουμε εδώ τώρα τα τελευταία χρόνια και μέχρι στιγμής, όλα καλά».

Οι κινήσεις περιλαμβάνουν την περικοπή των επιδομάτων μεταναστών, την απέλαση αυξανόμενου αριθμού εγκληματιών και τη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο σε κέντρα και όχι σε ιδιωτικές κατοικίες, ενώ διεκπεραιώνονται τα αιτήματά τους, πολλά σε χρόνους ρεκόρ.

«Έχουμε αυστηροποιήσει τις συνθήκες για τους αιτούντες άσυλο, πριν από μερικά χρόνια, όταν έρχονταν οι μετανάστες, τους χορηγούνταν άδειες μόνιμης διαμονής, αλλά τώρα παίρνουν μόνο προσωρινές» λέει ο υπουργός Μετανάστευσης και συνεχίζει:

«Αυτό διασφαλίζει ότι αν θέλεις να μείνεις εδώ, τότε πρέπει να γίνεις Σουηδός πολίτης και αν δεν θέλεις, τότε επιστρέφεις στην πατρίδα σου, και αν ο πόλεμος ή η σύγκρουση έχει τελειώσει στη χώρα σου, πηγαίνεις σπίτι σου αν δεν θέλεις να είσαι Σουηδός.

«Τώρα έχουν δημιουργηθεί κέντρα υποδοχής για να φιλοξενήσουν τους αιτούντες άσυλο ενώ περιμένουν, επειδή απλά δεν ξέραμε πού βρίσκονταν οι άνθρωποι και έτσι τώρα έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το ποιος βρίσκεται πού στη χώρα.

«Αν έρχεσαι στη Σουηδία τώρα ζεις σε ένα κέντρο υποδοχής και αν θέλεις να μείνεις πρέπει να μάθεις σουηδικά, να μάθεις για την κοινωνία μας και να είσαι πρόθυμος να ενσωματωθείς και επίσης να εργαστείς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

«Κυρίως, αυτό που είπαμε είναι ότι εάν η αξίωσή σας απορριφθεί, τότε πρέπει να φύγετε, ναι, υπάρχουν προσφυγές, αλλά αυτές αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αν αποτύχουν, τότε πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Για πολλά χρόνια, αν αρνούνταν το άσυλο, υπήρχαν πολλές δυνατότητες να παραμείνουν παράνομα στη Σουηδία, αλλά τώρα, το καταπολεμούμε. Αυτό που κάναμε είναι να συντομεύσουμε τους χρόνους αναμονής, ώστε οι αποφάσεις να είναι γρήγορες και αν δεν σας χορηγηθεί άσυλο, ενώ οποιαδήποτε έφεση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μεταφερθείτε σε ένα κέντρο για να προετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο σπίτι σας» ξεκαθαρίζει ο υπουργός Μετανάστευσης.

Επίσης όπως εξηγεί, η Σουηδία κατάργησε έναν νόμο που επέτρεπε στους μετανάστες που είχαν παραμείνει παράνομα στη χώρα για τέσσερα χρόνια να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για άσυλο και όσοι απορρίφθηκαν στέλνονταν πίσω στην πατρίδα τους.

Παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν «μαγικές σφαίρες» για την επίλυση του μεταναστευτικού, αλλά αν εφαρμοστεί ο νόμος και αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, τότε οι αριθμοί μειώνονται.

«Θέλουμε να βελτιώσουμε την κοινωνική συνοχή στη Σουηδία, δεν θέλουμε οι μετανάστες να μεγαλώνουν σε ένα νοικοκυριό όπου δεν μιλούν σουηδικά και όπου οι γονείς δεν εργάζονται, πρέπει να υπάρχει εισόδημα.

«Πριν δεν υπήρχαν απαιτήσεις για εργασία ή εκμάθηση σουηδικών, λίγο πολύ οτιδήποτε και αυτό δημιούργησε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι επέλεγαν να μην μάθουν σουηδικά ή να εργαστούν και αυτή δεν είναι η άποψή μας για την ένταξη».

Οι αιτήσεις των αιτούντων εξετάζονται πλέον κάθε τρία χρόνια και απελαύνονται εάν δεν πληρούν τα κριτήρια.

Ενώ όποιος βρίσκεται σε προσωρινή άδεια παραμονής και διαπράττει έγκλημα επισύρει αυστηρότερη ποινή από πρόστιμο θα απελαθεί επίσης.

«Η Σουηδία τα πήγε εξαιρετικά καλά τα τελευταία χρόνια και στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα σε όλους, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, η μεταναστευτική πολιτική μπορεί να αλλάξει, μπορείτε αν εργαστείτε εντατικά με τη νομοθεσία όπως κάναμε εμείς, μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο της μετανάστευσης», καταλήγει ο Φορσέλ.

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