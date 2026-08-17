Μανχάταν: Νεκρός 54χρονος από αστυνομικά πυρά - Κρατούσε χασαπομάχαιρο και απειλούσε τον πατέρα του

Snapshot Ένας 54χρονος στο Μανχάταν σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών αφού επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα με τέιζερ, αλλά όταν εκείνος όρμησε εναντίον τους, τον πυροβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Ο πατέρας του δράστη βρέθηκε τραυματισμένος στο κεφάλι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία του τραύματος.

Ο 54χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, αλλά ήταν καταγεγραμμένο ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η αστυνομία διεξάγει εσωτερική έρευνα και θα δημοσιοποιήσει τα βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών που ήταν παρόντες. Snapshot powered by AI

Νεκρός έπεσε ένας 54χρονος άνδρας από πυρά αστυνομικών στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν προσπάθησε να διαφύγει από επίθεση που έκανε, κρατώντας ένα μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο Λόουερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν, με την αστυνομία να καλείται για τσακωμό που συνέβαινε σε πολυκατοικία της οδού Λούντλου. Ο δράστης φέρεται να είχε λογομαχία με τον πατέρα του και κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι κρεοπωλείου.

Μπαίνοντας στην πολυκατοικία οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στην είσοδο, που οδηγούσαν στη σκάλα. Την ώρα που ανέβαιναν τα σκαλιά για να βρουν τον δράστη, εκείνος ξεκίνησε να τρέχει προς το μέρος τους, οπλισμένος και με το μαχαίρι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Προηγουμένως, οι αστυνομικοί ζήτησαν επανειλημμένα από τον άνδρα να δείξει τα χέρια του και να αφήσει κάτω το μαχαίρι, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Όταν όμως ο ύποπτος όρμησε εναντίον των αστυνομικών με το μαχαίρι ακόμα στο χέρι του, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ένα τέιζερ.Όμως ο δράστης δεν ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του, τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Τραυματισμένος ο πατέρας του

Ο 54χρονος δράστης έπεσε στο δρόμο από τα πυρά των αστυνομικών και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Τέσσερις αστυνομικοί χρειάστηκε επίσης να λάβουν ιατρική φροντίδα, καθώς τραυματίστηκαν στο περιστατικό

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία εντόπισε τον πατέρα του υπόπτου, τον Chung Chan, 75 ετών, με μια βαθιά πληγή στο κεφάλι σε ένα διαμέρισμα στον επάνω όροφο, αλλά δεν ήταν σαφές αν αυτή προκλήθηκε από το μαχαίρι ή από άλλο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της διαμάχης.

«Οι αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο, είδαν ίχνη αίματος και αντέδρασαν χωρίς δισταγμό, χωρίς να γνωρίζουν τι τους περίμενε καθώς ανέβαιναν τις σκάλες», δήλωσε η αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας Μελίσα Έγκερ σε συνέντευξη Τύπου. «Οι ενέργειές τους μας υπενθυμίζουν ότι οι αστυνομικοί τρέχουν προς τον κίνδυνο, δεν τρέχουν μακριά από αυτόν».

Με ψυχικά προβλήματα ο δράστης

Οι αστυνομικοί σημείωσαν επίσης ότι ο 54χρονος δεν έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο, αλλά έχει καταγεγραμμένα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Δύο μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι τον είδαν με πολλά αίματα σε όλο του σώμα, αλλά δεν γνώριζα αν είναι νεκρός.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τα «τραγικά γεγονότα» και ευχήθηκε στον πατέρα «πλήρη και ταχεία ανάρρωση».

«Όπως συμβαίνει με κάθε περιστατικό στο οποίο αστυνομικοί της NYPD πυροβολούν, θα διεξαχθεί εσωτερική έρευνα και θα δημοσιοποιηθούν τα βίντεο από τις κάμερες που φορούν οι αστυνομικοί», υποσχέθηκε.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η NYPD έχει ζητήσει από τους κατοίκους να αποφεύγουν το σημείο.

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