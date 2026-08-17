Σε ύφεση η φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα - Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου.

Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς στο σημείο παραμένουν επτά υδροφόρα και επτά βοηθητικά οχήματα, με συνολικά 40 πυροσβέστες να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής και, λόγω της φύσης των υλικών που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από πολλά σημεία της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπήρχε ανησυχία τόσο για την επέκταση της πυρκαγιάς όσο και για τις επιπτώσεις από την καύση εύφλεκτων υλικών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε σχεδόν το ένα τέταρτο της βιομηχανικής εγκατάστασης.

Δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στο εργοστάσιο

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η εγκατάσταση δεν λειτουργούσε όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της από την Παρασκευή (14/8), λόγω του Δεκαπενταύγουστου, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται εργαζόμενοι στους χώρους παραγωγής την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα Onlarissa.gr

Καθώς το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες. Μέσω της ειδοποίησης καλούνταν να αποφεύγουν την έκθεση στον καπνό, να παραμένουν, όσο είναι δυνατόν, σε κλειστούς χώρους και να διατηρούν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε αποκλιμάκωση των συγκεντρώσεων του συγκεκριμένου ρύπου, χωρίς ωστόσο να σταματήσει η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας.

Η φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα Onlarissa.gr

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η εγκατάσταση φορητών αναλυτών σε σημεία που βρίσκονται πιο κοντά στην εστία της πυρκαγιάς, καθώς και σε γειτονικούς οικισμούς.

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο εργοστάσιο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού και αντιμετωπίζοντας αναζωπυρώσεις στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο η επιχείρηση να έχει ολοκληρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο έως ότου επιτευχθεί η πλήρης κατάσβεση και εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος νέας αναζωπύρωσης.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.