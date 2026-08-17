Ναυάγιο φέριμποτ με 84 νεκρούς στη Ζιμπάμπουε

Ο αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων συνεχώς και αυξάνεται 

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Ναυάγιο φέριμποτ με 84 νεκρούς στη Ζιμπάμπουε
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο απολογισμός του ναυαγίου πορθμείου στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες Κυριακή, έφτασε τους 84 νεκρούς, μετά την ανάσυρση κι άλλων πτωμάτων μέσα στην ημέρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το επιβατικό πλοίο, που εκμεταλλευόταν η κυβερνητική υπηρεσία ανάπτυξης αγροτικών υποδομών (Rural Infrastructure Development Agency, RIDA), αναποδογύρισε την περασμένη Τετάρτη στα ταραγμένα νερά της τεχνητής λίμνης -- επρόκειτο για μάλλον σπάνιο δυστύχημα στη λίμνη αυτή, στα σύνορα με τη Ζάμπια, που πλέον συγκαταλέγεται στα πιο πολύνεκρα του είδους στην ιστορία της χώρας της Αφρικής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 84 νεκρούς, μετά την ανάσυρση άλλων τεσσάρων πτωμάτων από τη λίμνη» χθες το απόγευμα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται» με σκοπό «τον εντοπισμό θυμάτων που αγνοούνται».

Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος είχε άδεια να μεταφέρει 90 επιβάτες, αλλά είχε επιβιβάσει 114 ενηλίκους, πέντε μέλη πληρώματος και ακόμη απροσδιόριστο αριθμό παιδιών όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Η πολιτική προστασία ανέφερε την περασμένη Τετάρτη ότι διασώθηκαν 77 άνθρωποι. Προσθέτοντας τους 84 νεκρούς που έχουν βρεθεί ως αυτό το στάδιο, προκύπτει πως το πορθμείο μετέφερε τουλάχιστον 161 ανθρώπους.

Τα δρομολόγια του πλοίου αυτού είναι ζωτικής σημασίας για αγροτικές κοινότητες γύρω από τη λίμνη καθώς τη συνδέουν με την ομώνυμη πόλη Καρίμπα, σχεδόν 280 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Χαράρε.

Προχθές Σάββατο οι αρχές είχαν ανακοινώσει πως βρήκαν άλλα 25 πτώματα.

Οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας δηλώνουν σίγουροι ότι όλα τα θύματα θα καταλήξουν να βγουν στην επιφάνεια.

Παραμένει ως και σήμερα άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε καμιά λεπτομέρεια για τα νέα θύματα. Πάντως, στην πλειονότητά τους οι επιβάτες του πορθμείου ήταν χωρικοί και έμποροι αλιευμάτων που ζούσαν στις όχθες της λίμνης Καρίμπα.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα από τα θύματα ήταν παιδιά.

Διασωθείσα είπε σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου την Πέμπτη ότι επιβάτες είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στον καπετάνιο του σκάφους, λόγω των ψηλών κυμάτων στη λίμνη και της προφανούς υπερφόρτωσης του πλοίου, αλλά τους αγνόησε.

«Παίρνω αυτό το φέρι εδώ και πέντε χρόνια, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά», καθώς πέρα από τους υπεράριθμους επιβάτες είχε φορτώσει «βαρέλια ντίζελ, τρόφιμα και άλλες αποσκευές», εξήγησε η Ιτάι Μαρουμίσα, από το χωριό Μόλα.

Όσο για τα σωσίβια, «ήταν θαμμένα κάτω από τις αποσκευές και λιγότεροι από 30 άνθρωποι κατάφεραν να βρουν και να τα φορέσουν», σύμφωνα με την σαραντάρα έμπορο.

«Νιώθαμε πως διατρέχαμε κίνδυνο», πρόσθεσε. «Μέρος του φορτίου γλίστραγε κι έπεφτε από το κατάστρωμα στο νερό», «παιδιά ούρλιαζαν, οι περισσότεροι επιβάτες έκαναν εμετούς, αλλά ο πλοίαρχος έμοιαζε να εμπαίζει» τους επιβάτες, πρόσθεσε.

Ο δημόσιος φορέας που διαχειριζόταν το πλοίο «παρέλειψε το καθήκον της» να εγγυάται την ασφάλεια του σκάφους, κατήγγειλε. «Απαιτούμε δικαιοσύνη και επανόρθωση για το τραύμα που μας προκάλεσε και για όλα όσα χάσαμε».

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το σαββατοκύριακο σε νοσοκομείο της περιοχής κι έκαναν ουρά για να αναγνωρίσουν τα πτώματα συγγενών τους, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

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