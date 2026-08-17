Νεκρή σε ηλικία 36 ετών η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville»

Snapshot Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 36 ετών από άγνωστη αιτία.

Ήταν γνωστή για τον ρόλο της Κλερ Μπένετ στη σειρά «Heroes» και είχε συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Ο πατέρας της ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

Τον Μάιο του 2024 εξέδωσε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο όπου μίλησε για τον αγώνα της με την επιλόχεια κατάθλιψη και τον εθισμό.

Το 2023 είχε χάσει τον μικρότερο αδερφό της από αδιάγνωστη καρδιακή πάθηση, γεγονός που την είχε επηρεάσει βαθιά. Snapshot powered by AI

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 36 ετών η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή από τη σειρά «Heroes» ως την μαζορέτα «Κλερ Μπένετ».

Η Πανετιέρ είχε συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως το «Nashville», το «Scream 4», «Remember the Titans» και «Raising Helen».

Εκπρόσωπος της ηθοποιού δήλωσε στο περιοδικό People: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που χάρισε απεριόριστη αγάπη και χαρά σε όλους όσους την γνώριζαν — και στα εκατομμύρια που την παρακολουθούσαν στην οθόνη».

Μιλώντας στο ABC News, ο πατέρας της, Σκιπ Πανετιέρ, ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας, καθώς «η οικογένεια χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί αυτή την αδιανόητη απώλεια».

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό της.

Οι εμφανίσεις της Χέιντεν Πανετιέρ

Η Πανετιέρ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός το 1994,με τη συμμετοχή της στην σαπουνόπερα «One Life to Live», πριν μετακινηθεί στη σειρά «Guiding Light» το 1996, όπου παρέμεινε μέχρι το 2000.

Έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό με τον ρόλο της Κλερ Μπένετ, μιας μαζορέτας λυκείου με θεραπευτικές δυνάμεις, στην επιτυχημένη σειρά του NBC «Heroes».

Αργότερα υποδύθηκε την Τζουλιέτ Μπαρνς στο μουσικό δράμα «Nashville», κερδίζοντας αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία.

Η Πανετιέρ εμφανίστηκε επίσης αρκετές φορές στη μεγάλη οθόνη, με ρόλους στις ταινίες «Scream 4», «Remember the Titans» και «Raising Helen».

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, εξέδωσε ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», στο οποίο μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα της με την επιλόχεια κατάθλιψη, τον εθισμό και την ανάρρωσή της.

Το 2018, η Panettiere αποφάσισε να παραχωρήσει την επιμέλεια της μοναδικής κόρης της, Κάγια, την οποία έχει από τον πρώην σύντροφό της και επαγγελματία πυγμάχο Wladimir Klitschko.

Ο θάνατος του αδερφού της και η θλίψη

Το 2024, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τον θάνατο του μικρότερου αδερφού της, ο οποίος πέθανε την προηγούμενη χρονιά λόγω μίας αδιάγνωστης καρδιακής πάθησης, και για τα συναισθήματα που ένιωθε

«Νομίζω η θλίψη είναι κάτι που μεταμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου», δήλωνε στο Today. «Ίσως τα πέντε στάδια της θλίψης να αφορούν ανθρώπους που έχουν βιώσει μια ερωτική απογοήτευση ή έχουν μάθει κάποια άσχημα νέα. Ναι, υπάρχουν πέντε στάδια, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα ενδιάμεσα».

«Όταν χάνεις κάποιον που ήταν δίπλα σου σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής σου, αυτό απλά ανατρέπει τον κόσμο σου.»

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