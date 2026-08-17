Χοσάμ Χασάν: Άγριος καβγάς των δύο συζύγων του, κατέρρευσε και πήγε στο νοσοκομείο

Η έντονη αντιπαράθεση των δύο γυναικών εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τον προπονητή της Αιγύπτου να καταρρέει και να μεταφέρεται για εξετάσεις στο νοσοκομείο

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Χοσάμ Χασάν: Άγριος καβγάς των δύο συζύγων του, κατέρρευσε και πήγε στο νοσοκομείο
ΚΟΣΜΟΣ
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Μία οικογενειακή υπόθεση που έλαβε μεγάλες διαστάσεις στην Αίγυπτο, φέρεται να οδηγείται πλέον σε οριστική ρήξη για τον Χοσάμ Χασάν, με αφορμή ένα έντονο επεισόδιο στη βόρεια ακτή της χώρας, στο οποίο πρωταγωνίστησαν η πρώτη και η δεύτερη σύζυγός του.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και νυν προπονητής της εθνικής Αιγύπτου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για εξωαγωνιστικούς λόγους, καθώς ο καυγάς ανάμεσα στη Χοϊντά Ελ Γκαρμπαουί και τη Νταν Άνταμ εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή και χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας, σύμφωνα με αιγυπτιακά Μέσα ενημέρωσης.

Οι πληροφορίες για το περιστατικό προέρχονται από αρκετά δημοσιεύματα και οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν παρουσιάσει διαφορετικές εκδοχές για ορισμένες λεπτομέρειες. Ωστόσο, κοινός παρονομαστής των δημοσιευμάτων είναι ότι η αντιπαράθεση σημειώθηκε σε τουριστικό θέρετρο στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου κι ότι ο Χοσάμ Χασάν προσπάθησε να παρέμβει, πριν καταρρεύσει λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Η αρχή του επεισοδίου

Η ένταση ξεκίνησε σε καφέ που βρίσκεται σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. Φέρεται εκεί να υπήρξε αρχικά έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νταν Άνταμ, τη δεύτερη σύζυγο του Χοσάμ Χασάν, και τη Χοϊντά Ελ Γκαρμπαουί, την πρώτη του γυναίκα.

Η κατάσταση φέρεται γρήγορα να ξέφυγε από τον έλεγχο και ακολούθησαν σπρωξίματα και χειροδικία. Οι συνοδοί των δύο πλευρών προσπάθησαν να τις χωρίσουν, αλλά η ένταση συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους να καλέσουν την αστυνομία.

Οι προσπάθειες να σταματήσει το επεισόδιο χωρίς επίσημη παρέμβαση δεν είχαν αποτέλεσμα και έτσι, ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας για να αποκατασταθεί η τάξη.

Ο Χοσάμ Χασάν βρισκόταν στην περιοχή και προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει τον καυγά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, όμως, η ένταση της στιγμής ήταν τέτοια κι ο προπονητής της εθνικής Αιγύπτου λιποθύμησε.

Η εκδοχή της Νταν Άνταμ

Η δεύτερη σύζυγος του Χοσάμ Χασάν έχει παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν. Η Νταν Άνταμ βρισκόταν στο ξενοδοχείο Porto Marina, έχοντας επιστρέψει από συναυλία του Αιγύπτιου καλλιτέχνη, Μοχάμεντ Ραμαντάν. Όπως υποστηρίζει, εκεί εμφανίστηκαν τα παιδιά του Χοσάμ Χασάν από τον πρώτο του γάμο και ακολούθησε η αντιπαράθεση.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι μία από τις κόρες του Χοσάμ Χασάν την άρπαξε από τα μαλλιά και την τράβηξε από τη θέση της προς το εσωτερικό του καφέ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση με καυτό φλιτζάνι καφέ στο πρόσωπο.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν την εκδοχή της Νταν Άνταμ για το περιστατικό και δεν έχουν παρουσιαστεί με τον ίδιο τρόπο από όλες τις πλευρές.

Η διαμάχη για τον γάμο του Χοσάμ Χασάν

Πέρα από τον καυγά, η υπόθεση άνοιξε μία πολύ μεγαλύτερη συζήτηση στην Αίγυπτο σχετικά με την προσωπική ζωή του Χοσάμ Χασάν και κυρίως, αν η σχέση με τη Χοϊντά Ελ Γκαρμπαουί είχε πράγματι λήξει πριν από τον γάμο με τη Νταν Άνταμ.

Η τελευταία είχε υποστηρίξει σε παλαιότερες δηλώσεις ότι η σχέση του Χοσάμ Χασάν με την πρώτη του σύζυγο είχε ολοκληρωθεί πριν από τη δική τους γνωριμία και ότι τον παντρεύτηκε αφού είχε προηγηθεί το διαζύγιο.

Ο δικηγόρος της Χοϊντά, Αχμέντ Χαμάντ, έδωσε μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός πως ο Χοσάμ Χασάν είχε χωρίσει από τη Χοϊντά πριν παντρευτεί την Νταν Άνταμ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι διαθέτει νομικά έγγραφα που, κατά τη γνώμη του, αποδεικνύουν τη θέση της πρώτης συζύγου και απηύθυνε δημόσια πρόκληση προς τη Νταν Άνταμ να παρουσιάσει πιστοποιητικό διαζυγίου.

«Την προκαλώ να προσκομίσει ένα μόνο πιστοποιητικό διαζυγίου από το 1984. Αν το κάνει, δεν θα ξαναεργαστώ ως δικηγόρος», ανέφερε.

Επιπλέον, εξήγησε ότι η Χοϊντά έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται δημόσια για να απαντήσει στις δηλώσεις της δεύτερης συζύγου και ότι γι’ αυτό αποφάσισε να μιλήσει ο ίδιος εκ μέρους της.

Οι σοβαρές καταγγελίες του δικηγόρου

Ο Αχμέντ Χαμάντ δεν περιορίστηκε στο ζήτημα του γάμου του Χοσάμ Χασάν με τη Χοϊντά. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο παρελθόν της Νταν Άνταμ, κάνοντας έναν ακόμη ισχυρισμό σχετικά με την προσωπική της ζωή. Όπως είπε, η δεύτερη σύζυγος του Χοσάμ Χασάν είχε προηγουμένως παντρευτεί άλλον άνδρα και στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, προχώρησε σε γάμο με τον Χοσάμ.

Μάλιστα, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η Νταν Άνταμ «παντρεύτηκε έναν άλλον άνθρωπο προκειμένου να επιστρέψει ξανά στον Χοσάμ Χασάν». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Νταν Άνταμ είχε προηγουμένως χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο και έκανε αναφορά και σε φερόμενες προηγούμενες λύσεις του γάμου με τον Χασάν.

Πρόκειται για ισχυρισμούς του δικηγόρου της πρώτης συζύγου, τους οποίους η άλλη πλευρά δεν έχει παρουσιάσει με τον ίδιο τρόπο. Ο Χαμάντ ζήτησε, επίσης, από τη Νταν Άνταμ να σταματήσει να αναφέρεται δημόσια στη Χοϊντά και την οικογένειά της, λέγοντας ότι ορισμένες δηλώσεις της θα μπορούσαν, κατά την προσωπική του άποψη, να συνιστούν εξύβριση και δυσφήμηση.

Το διαζύγιο που ανακοινώθηκε μετά τον καυγά

Η υπόθεση έλαβε νέα τροπή με την ανακοίνωση ότι ο Χοσάμ Χασάν χώρισε επίσημα τη Χοϊντά Ελ Γκαρμπαουί. Ο Μοχάμεντ Σαμς, δικηγόρος της δεύτερης συζύγου του Χοσάμ Χασάν, ανακοίνωσε ότι ο προπονητής της εθνικής Αιγύπτου προχώρησε επίσημα στη λύση του γάμου του με την πρώτη του σύζυγο.

Αν επιβεβαιωθεί από τα επίσημα έγγραφα, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μίας σχέσης που είχε διαρκέσει πολλά χρόνια και από την οποία ο Χοσάμ Χασάν και η Χοϊντά απέκτησαν τρία παιδιά, την Άγια, τη Ρουά και τον Όμαρ.

Μία σχέση με διακυμάνσεις

Η προσωπική ιστορία του Χοσάμ Χασάν και της Χοϊντά Ελ Γκαρμπαουί φαίνεται πως είχε περάσει περιόδους έντασης και στο παρελθόν.

Οι δύο τους είχαν χωρίσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το 2022. Ο χωρισμός εκείνος φέρεται να διήρκεσε περίπου 10 ημέρες, πριν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην κοινή τους ζωή.

Το 2015, ο Χοσάμ Χασάν συνδέθηκε με την Ντίνα Μουσταφά, γνωστή ως «Νταν Άνταμ», μετά τη γνωριμία των δύο στη Μαρίνα, στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου.

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