Κύπρος: Δεν είναι μόνιμη η παρουσία ελληνικών F-16 και φρεγάτας, απαντά το κυπριακό υπουργείο Άμυνας

Ούτε η πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία προβλέπει μόνιμη παρουσία στρατευμάτων στην Κύπρο, τονιζει ο Κύπριος υπουργός Άμυνας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κύπρος: Δεν είναι μόνιμη η παρουσία ελληνικών F-16 και φρεγάτας, απαντά το κυπριακό υπουργείο Άμυνας
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας διέψευσε τη μόνιμη παρουσία ελληνικών F 16 και φρεγάτας στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι η παραμονή τους είναι προσωρινή και δεν έχει συζητηθεί μόνιμη εγκατάσταση.
  • Η πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας δεν περιλαμβάνει μόνιμη παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Κύπρο, αλλά επιτρέπει προσωρινή παραμονή για συγκεκριμένες αποστολές.
  • Η διμερής σχέση Κύπρου και Ελλάδας χαρακτηρίζεται από στενή συνεργασία και συνεχή αξιολόγηση των στρατιωτικών δεδομένων στην περιοχή.
  • Η στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία ενισχύει τη συνεργασία σε ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η Κύπρος επιδιώκει την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης και της αμυντικής βιομηχανίας μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Γαλλία.
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Μετά από χθεσινό δημοσίευμα κυπριακού μέσου, το οποίο ήθελε την παρουσία ελληνικών μαχητικών και φρεγάτας στην ΑΟΖ να είναι μόνιμη, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, διέψευσε σήμερα τις εν λόγω φήμες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε ο Βασίλης Πάλμας, στο περιθώριο της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για έφεδρους αξιωματικούς της Β’ ΕΣΣΟ 2026, δεν έχει συζητηθεί μόνιμη παρουσία ελληνικών F-16 και φρεγάτας στην Κύπρο. Ο κ. Πάλμας σημείωσε, επίσης, ότι ούτε η πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία προβλέπει μόνιμη παρουσία στρατευμάτων στην Κύπρο.

«Καθημερινά αξιολογούμε σε συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή», είπε ο Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία των ελληνικών μαχητικών και της φρεγάτας, σημειώνοντας ότι φαίνεται να οδηγείται σε ύφεση η κρίση που ξέσπασε τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Προσωρινή η παραμονή της φρεγάτας «Έλλη» στην Κύπρο

«Τα F-16 συνεχίζουν να είναι στην Κύπρο, η φρεγάτα Έλλη συνεχίζει να είναι στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, αλλά πρόκειται για προσωρινή παραμονή. Δεν έχουμε συζητήσει είτε για προσωρινή είτε για μόνιμη παρουσία», είπε, προσθέτοντας ότι «όταν και εφόσον θα αξιολογήσουμε ξανά τα πράγματα, θα συζητήσουμε κατά πόσο θα υπάρχει μόνιμη ή όχι παραμονή».

Επανέλαβε, δε, τις ευχαριστίες της Κυβέρνησης προς «την Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες υποστήριξαν την Κύπρο εκείνη την κρίσιμη περίοδο που ξέσπασε ο πόλεμος και ύψωσαν ομπρέλα προστασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Σε ό,τι αφορά τη διμερή σχέση με την Ελλάδα, ο Υπουργός είπε ότι «βρίσκεται σε τόσο ψηλό επίπεδο, όπου μπορούμε να συνεννοούμαστε για τα πάντα ανά πάσα στιγμή και ό,τι και αν προκύψει».

Ακολούθως, ερωτηθείς για τη συμφωνία SOFA μεταξύ Κύπρου-Γαλλίας, ο κ. Πάλμας σημείωσε «ότι για να φτάνει στο σημείο μια χώρα με μια άλλη να υπογράφει μια τέτοια στρατιωτική συμφωνία, σημαίνει ότι το συνολικό πακέτο των σχέσεων μεταξύ αυτών των δύο χωρών είναι σε άριστο επίπεδο».

Εξήγησε ότι στο πλαίσιο αυτής της σχέσης που έχουμε υπογράφηκε και αυτή η συμφωνία, «για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση μας και να έχουν τη δυνατότητα τα στρατεύματα για το δύο χωρών να διευκολύνονται είτε σε θέματα που αφορούν ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και άλλες ψυχές που προβλέπει η συμφωνία», όπως είπε.

«Από εκεί και πέρα, αναλόγως των προγραμμάτων που έχουν οι δύο στρατοί για συνεκπαιδεύσεις και συνεργασία, θα προσαρμόζουμε και τον τρόπο που θα διεξάγεται αυτή η άσκηση ή αυτή η εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Δεν περιλαμβάνεται η μόνιμη παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Κύπρο στη συμφωνία

Σε ερώτηση αν έχει συζητηθεί η παρουσία γαλλικών δυνάμεων για το τρέχον έτος στην Κύπρο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό και διευκρίνισε ότι στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η μόνιμη παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Κύπρο, αντικρούοντας και δημοσιεύματα που είχαν τέτοιες αναφορές τις τελευταίες ημέρες.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι «σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το ίδιο καθεστώς που ισχύει, για παράδειγμα, από την ελληνική δύναμη Κύπρου, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και παρέχει προστασία και ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Εξήγησε ότι «με βάση τη συμφωνία μπορούν να παραμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Κύπρο γαλλικά στρατεύματα, επί παραδείγματι για περιπτώσεις ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών αποστολών, εάν δηλαδή τα γαλλικά στρατεύματα θέλουν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν Γάλλους υπηκόους για να φύγουν από την επικίνδυνη ζώνη που έχει προκύψει στη Μέση Ανατολή ή στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορούν να παραμείνουν όσο χρόνο θέλουν, για να διεκπεραιώσουν και να υλοποιήσουν αυτήν την αποστολή».

Ερωτηθείς για τις συναντήσεις με τον Υφυπουργό Άμυνας της Βραζιλίας και για το εάν αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα για την Κύπρο, ο κ. Πάλμας είπε ότι οι συναντήσεις γίνονται στο περιθώριο των επαφών που θα πραγματοποιήσει με την επίσκεψη του στην έκθεση εξοπλιστικών προγραμμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Παρίσι.

«Οφείλω να πω ότι υπάρχει μια συνεργασία σε ένα επίπεδο μεταξύ των δύο Υπουργείων Άμυνας και θα δούμε τρόπους πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την σχέση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται για αγορά εξοπλισμών στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της ΕΕ, είπε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί και η αμυντική θωράκιση της Κύπρο, αλλά και η κυπριακή αμυντική βιομηχανία. «Στα πλαίσια αυτής της διπλής προσπάθειας υπάρχουν συνέργειες πρωτίστως και κυρίως με χώρες ευρωπαϊκές και κυρίως στη Γαλλία σε συνεργασία με κυπριακές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας για συνέργειες και παραγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων», είπε.

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