Ο Νίκος Οικονομόπουλος στη Μύκονο: Βόλτα και «καρδούλα» στην κάμερα

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Μύκονο, όπου διατηρεί και επιχειρηματική δραστηριότητα, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε αρχικά το ξενοδοχείο του, προκειμένου να επιβλέψει τις εγκαταστάσεις, ενώ αργότερα πραγματοποίησε βραδινή έξοδο μαζί με τους φίλους του, Μάνο Πενταράκη και Τεό. Η παρέα επέλεξε το γνωστό μπαρ Aroma, όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV.

Χαλαρός και ευδιάθετος, ο ερμηνευτής απόλαυσε το ποτό του και, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας του Mykonos Live TV, δεν δίστασε να χαμογελάσει και να σχηματίσει με τα χέρια του μια καρδιά, χαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον φακό.

Την ίδια ώρα, τις τελευταίες ώρες έντονη δημοσιότητα έχει λάβει η πληροφορία ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησε σε μια σημαντική πράξη προσφοράς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται να στήριξε οικονομικά ένα μικρό παιδί που χρειάζεται εξειδικευμένο χειρουργείο στο χέρι, προσφέροντας το ποσό των 10.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο κόστος της επέμβασης.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έβαλε τέλος στην αγωνία της μητέρας του παιδιού, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, δίνοντας παράλληλα μια δύσκολη μάχη με τον χρόνο.

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