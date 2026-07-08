Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

Μια στιγμή έντασης εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν τεχνικά προβλήματα με τον εξοπλισμό του προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του ενώ βρισκόταν επί σκηνής.

Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», ο τραγουδιστής αντιλήφθηκε το πρόβλημα με τα ακουστικά και τα μικρόφωνα, διακόπτοντας για λίγο την ερμηνεία του για να απευθυνθεί στους μουσικούς του, εμφανώς εκνευρισμένος.

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», ακούγεται να λέει.

Αμέσως μετά, αφαίρεσε τα ακουστικά του και πέταξε μέρος του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής. Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά του και εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Διαβάστε επίσης