«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

Η τραγουδίστρια πήρε δημόσια θέση υπέρ του Μανώλη Μητσιά, μετά τη νέα απόφαση για την ερμηνεία του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο Φονιάς»

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά
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  • Η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά μετά την άρνηση για την άδεια ερμηνείας του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο Φονιάς».
  • Η Γαρμπή τόνισε ότι η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς δεν πρέπει να περιορίζεται σε απαγορεύσεις, ειδικά όταν οι δημιουργοί είχαν επιλέξει τον Μητσιά για να ερμηνεύει τα έργα τους.
  • Η απόφαση να απαγορευτεί η ερμηνεία θεωρείται αρνητική εξέλιξη για το ελληνικό τραγούδι και πλήττει την τέχνη, σύμφωνα με την Καίτη Γαρμπή και άλλους καλλιτέχνες.
  • Η τραγουδοποιός Μαρία Παπαγεωργίου και ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στην απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την οδυνηρή και «μέγιστη κατάντια».
  • Το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη υπόθεση ματαιωμένης περιοδείας λόγω αντίθεσης κληρονόμων του Μάνου Χατζιδάκι, υπογραμμίζοντας συνεχιζόμενες δυσκολίες στην ελεύθερη ερμηνεία των έργων του.
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Τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά εξέφρασε δημόσια η Καίτη Γαρμπή, με αφορμή τη νέα άρνηση χορήγησης άδειας για την ερμηνεία του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο Φονιάς» σε πρόσφατη συναυλία του ερμηνευτή στο Δίον.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνωστή τραγουδίστρια σχολίασε την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς σημαντικών δημιουργών δεν μπορεί να περιορίζεται σε απαγορεύσεις, ιδιαίτερα όταν αφορά καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί από τους ίδιους τους δημιουργούς για να ερμηνεύουν τα έργα τους.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε το story της στο Instagram με το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φονιάς» σε εκτέλεση του Μανώλη Μητσιά.

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίον επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος, για να δώσει φωνή στα έργα τους.

Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει αντί να τραγουδάει τον “Γιάννη τον Φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας.

Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται! Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά».

γαρμπή

Το Instagram story της Καίτης Γαρμπή

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή προστίθεται στις δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου για την υπόθεση. Ανάμεσά τους είναι η τραγουδοποιός Μαρία Παπαγεωργίου και ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης, οι οποίοι εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στην απόφαση.

Η Μαρία Παπαγεωργίου έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για το ελληνικό τραγούδι, γράφοντας:

«Ακούμε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει τον "Γιάννη τον Φονιά", 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, καθώς δεν δόθηκε άδεια από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να τραγουδηθεί σε αφιερωματική συναυλία για τον Νίκο Γκάτσο και βιώνουμε έναν καλλιτεχνικό θρήνο. Τη στιγμή που διψάμε για λίγες σταγόνες τέχνης, είμαστε ήδη στεγνοί από την έλλειψη ορίων και λογικής».

«Μέγιστη κατάντια»

Από την πλευρά του, ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης χαρακτήρισε το περιστατικό «μέγιστη κατάντια», συνδέοντάς το με την περσινή υπόθεση της ματαιωμένης περιοδείας της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη.

Όπως ανέφερε, τότε η παραγωγή απέσυρε τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι από το πρόγραμμα της διεθνούς περιοδείας, μετά την αντίθεση του Γιώργου Χατζιδάκι. Με αφορμή τη νέα εξέλιξη, σημείωσε ότι πλέον και ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε στη θέση να μην μπορεί να ερμηνεύσει τον «Γιάννη τον Φονιά», καλώντας όσους είχαν τοποθετηθεί δημόσια στην προηγούμενη υπόθεση να πράξουν το ίδιο και τώρα.

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