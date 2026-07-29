Η Γερμανία ψάχνει 80.000 στρατιώτες – Θα επιστρέψει η υποχρεωτική θητεία;

Η χώρα που μετά τον Ψυχρό Πόλεμο πίστεψε ότι η εποχή των μεγάλων στρατών είχε τελειώσει, στρέφεται ξανά προς τα όπλα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αβεβαιότητα για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμάχου στο ΝΑΤΟ και οι νέες απειλές ασφαλείας ωθούν τη Γερμανία σε μία ιστορική αλλαγή πορείας.

Η Bundeswehr θέλει να αυξήσει το ενεργό της προσωπικό κατά 80.000 άνδρες και γυναίκες, φτάνοντας συνολικά τους 260.000 στρατιώτες, μέσω εθελοντικής εκστρατείας στρατολόγησης. Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία εφεδρικής δύναμης 200.000 ατόμων.

Η προσπάθεια αποτελεί μέρος του Νόμου Εκσυγχρονισμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και εισάγει νέες υποχρεώσεις για τους νεαρούς Γερμανούς.

Από τον Ιανουάριο έχουν σταλεί περισσότερες από 300.000 επιστολές σε 18άχρονους, προκειμένου να καταγραφεί η διάθεση να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τη φυσική τους κατάσταση και το μορφωτικό τους επίπεδο· επιστολές έλαβαν και γυναίκες, όμως, σε αντίθεση με τους άνδρες δεν υποχρεούνται νομικά να απαντήσουν.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος των ευρύτερων σχεδίων στρατιωτικής ενίσχυσης της Γερμανίας, τα οποία ξεκίνησαν το 2022 μετά το «ξέσπασμα» του πολέμου στην Ουκρανία.

Πέρυσι, σε μία από τις πρώτες σημαντικές ομιλίες του, ο Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να δημιουργήσει τον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη». Ωστόσο, τα νέα μέτρα για την επιστροφή της θητείας προκαλούν αντιδράσεις.

Μέχρι στιγμής εφέτος, 6.000 νέοι άνδρες έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη στρατιωτική υπηρεσία για «θρησκευτικούς» και «ηθικούς» λόγους –αριθμός μεγαλύτερος από το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη 14η Ιουλίου.

Μία διάταξη του νέου νόμου, που απαιτούσε από άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών να λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση για μακρά παραμονή στο εξωτερικό, αποσύρθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις οργανώσεων της αντιπολίτευσης και φοιτητών.

Αντιδράσεις κατά της υποχρεωτικής θητείας

Ο Μπέλα Μπράιτνερ, 22άχρονος φοιτητής Πληροφορικής από το Μπόχουμ στη δυτική Γερμανία, συμμετέχει στην ομάδα «Σχολική Απεργία κατά της Υποχρεωτικής Στρατιωτικής Θητείας» (Schulstreik Gegen Wehrpflicht), η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς ως αντίδραση σε αυτό που χαρακτηρίζει «στρατιωτικοποίηση» της γερμανικής κοινωνίας.

«Το βασικό μας ζήτημα είναι η υποχρεωτική θητεία. Πολλοί φοιτητές αντιτίθενται σε αυτά τα μέτρα, επειδή τα τελευταία χρόνια αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε λάβει τίποτα θετικό από το κράτος», ανέφερε στο Al Jazeera.

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«Πολλοί νέοι έχασαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γερμανία είναι σοβαρά υποχρηματοδοτούμενο και τώρα θέλουν να εφαρμόσουν τη στρατολογία για να μας εκπαιδεύσουν στη μάχη. Πολλοί από εμάς αισθανόμαστε ότι οι φωνές μας δεν ακούγονται», προσέθεσε.

Η ιστορία της στρατολογίας στη Γερμανία

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία εισήχθη για πρώτη φορά στη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και ανεστάλη το 2011.

Η αναστολή της βασίστηκε τόσο σε κοινωνικούς παράγοντες, όσο και κυβερνητικούς υπολογισμούς σχετικά με το κόστος, σύμφωνα με τον αναλυτή, Μόριτς Γκρέφρατ.

«Από τη μία πλευρά, υπήρχε η αντίληψη της μεταψυχροπολεμικής ειρήνης, όπου ένας ακόμη πόλεμος στην Ευρώπη –πόσω μάλλον ένας πόλεμος που θα περιλάμβανε τη Γερμανία– φαινόταν αδιανόητος· έτσι, το σύστημα της θητείας θεωρήθηκε κατάλοιπο του παρελθόντος. Από την άλλη πλευρά, έγινε σαφές, ιδιαίτερα στους νέους Γερμανούς της εποχής, ότι αν το μοντέλο εγκαταλειπόταν, θα μπορούσαν να σπουδάσουν, να ξεκινήσουν επαγγελματική κατάρτιση και να μπουν στην αγορά εργασίας αντί να υποχρεωθούν σε τουλάχιστον έναν χρόνο υπηρεσίας», επεσήμανε.

Παρά την αισιοδοξία της Bundeswehr ότι θα επιτύχει τους στόχους της, μέχρι στιγμής εφέτος έχουν ενταχθεί μόνο περίπου 500 νεοσύλλεκτοι. Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν έναν ανώτερο πολιτικό να τοποθετηθεί και να ενημερώσει ότι η Γερμανία θα πρέπει να αποφασίσει το αργότερο έως τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς αν θα επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία.

Ο Γκρέφρατ υποστήριξε ότι η Γερμανία θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της θητείας με βάση τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως τον βαθμό αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα και στο άμεσο μέλλον, αλλά και το μέγεθος της απειλής που συνιστά η Ρωσία.

Ο Μπράιτνερ τονίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αλλά ολόκληρη την κοινωνία και ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μεγαλύτερη κινητοποίηση. «Δεν γνωρίζω κανέναν Ρώσο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο που έχουν όνειρα και θέλουν να πετύχουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους από το να πολεμήσουν σε έναν πόλεμο. Πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που μοιράζονται αξίες όπως η ειρήνη, η ελευθερία και το δικαίωμα της επιλογής, παρά πράγματα που μας χωρίζουν», είπε.