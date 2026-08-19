Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία για το σαμποτάζ του Nord Stream - Η Πολωνία τον είχε αφήσει ελεύθερο

Snapshot Ένας Ουκρανός, Βλαντιμίρ Ζ., συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση στους αγωγούς Nord Stream το 2022.

Ο ύποπτος είναι εκπαιδευμένος δύτης και φέρεται να συμμετείχε στις καταδύσεις για την τοποθέτηση εκρηκτικών στους αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Βλαντιμίρ Ζ. είχε συλληφθεί προηγουμένως στην Πολωνία το 2025, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος λόγω απόρριψης του αιτήματος έκδοσης από τη γερμανική δικαιοσύνη.

Ο ύποπτος συνεργάστηκε στενά με τον Σεργκέι Κουζνέτσοφ, που είχε συλληφθεί το 2025 στην Ιταλία και εκδόθηκε στη Γερμανία.

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ζητά την έκδοση του Βλαντιμίρ Ζ. από την Κροατία και έχει απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του φερόμενου εγκέφαλου της επίθεσης, Serhiy K. Snapshot powered by AI

Ένας Ουκρανός συνελήφθη την Τετάρτη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου «Nord Stream» που συνδέουν τη Ρωσία με τη Γερμανία το 2022, σύμφωνα με τη γερμανική εισαγγελία.

«Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη του Ουκρανού Βλαντιμίρ Ζ. στην Κροατία από τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις», ανέφεραν οι εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι ο εκπαιδευμένος δύτης «είναι έντονα ύποπτος για τη συνυπαίτια πρόκληση εκρήξεων».

Το ρωσικό δίκτυο RT δημοσιεύει φωτογραφία του υπόπτου με στολή δύτη. Τέσσερα χρόνια μετά τις επιθέσεις στους αγωγούς Nord Stream, είναι ο δεύτερος που συλλαμβάνεται. Όπως αναφέρει η tagesanzeiger, ο συλληφθείς είναι ο άνδρας που είχε ήδη συλληφθεί στην Πολωνία το φθινόπωρο του 2025, αλλά τότε η πολωνική δικαιοσύνη απέρριψε το γερμανικό αίτημα έκδοσης και ο Ουκρανός αφέθηκε ελεύθερος.

❗️Ukrainian national Vladimir Z. arrested in Croatia over alleged planting of explosives on Nord Stream pipelines — German Federal Prosecutor’s Office pic.twitter.com/QfizX4DY7m — RTBreaking (@RT_Breaking) August 19, 2026

Σύμφωνα με τους Γερμανούς εισαγγελείς, ο άνδρας που συνελήφθη στην Κροατία ήταν μέλος μιας ομάδας που σαμποτάρισε τους αγωγούς κοντά στο δανικό νησί Μπόρνχολμ, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς.

Ο Ζ. συνεργάστηκε στενά με τον Σεργκέι Κουζνέτσοφ, έναν άλλο Ουκρανό που συνελήφθη στην Ιταλία πέρυσι πριν εκδοθεί στο Αμβούργο της Γερμανίας, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Ο ύποπτος συμμετείχε στις απαραίτητες καταδύσεις» για τη δολιοφθορά, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι επιδιώκουν την έκδοση του από την Κροατία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε ως εκπαιδευμένος δύτης στις καταδύσεις στη Βαλτική Θάλασσα, κατά τις οποίες τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά στους αγωγούς φυσικού αερίου. Για τη μεταφορά, αυτός και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν ένα ιστιοφόρο που ξεκίνησε από το Ρόστοκ. Με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας, λέγεται ότι νοικιάστηκε από γερμανική εταιρεία μέσω μεσαζόντων.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει για τις επιθέσεις. Στα τέλη Αυγούστου 2025, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της επιχείρησης, Serhiy K., συνελήφθη στις ακτές της Αδριατικής βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Ήταν εκεί για διακοπές με την οικογένειά του. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του.

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