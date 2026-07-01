Γερμανία: Δίωξη σε Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Snapshot Η ομοσπονδιακή εισαγγελία τηςερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό υπήκοο για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, πρόκληση έκρηξης και καταστροφή υποδομών.

Ο ύποπτος συνελήφθη στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2025 και εκδόθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Snapshot powered by AI

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό υπήκοο για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν πολλές γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όπως τα ARD, Sueddeutsche ⁠Zeitung και Zeit.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream, που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, αποτέλεσε μια από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση.

Οι γερμανικές αρχές κατηγορούν τον Ουκρανό υπήκοο (τον αποκαλούν Σέρχιι Κ., αφού με βάση τη γερμανική νομοθεσία απαγορεύεται να αποκαλύψουν το επώνυμό του) για επιθέσεις σε πολιτικές ενεργειακές υποδομές, πρόκληση έκρηξης και καταστροφή υποδομών, μετέδωσε το κανάλι ARD.

Ο ύποπτος συνελήφθη στο Ρίμινι της Ιταλίας τον Αύγουστο του 2025 και εκδόθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Γερμανός δικαστής έθεσε σε ισχύ ένταλμα σύλληψης σε βάρος του την επόμενη ημέρα.

Ο Σέρχιι Κ. αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο δικηγόρος του, Νικόλα Κανεστρίνι, είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι ο πελάτης του θα αθωωθεί στη δίκη του στη Γερμανία.