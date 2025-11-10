WSJ: Η έρευνα για το σαμποτάζ στον Nord Stream διχάζει την Ευρώπη για τη στήριξη στην Ουκρανία

Τον Σεπτέμβριο του 2022, μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρανίας, η έκρηξη στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική, που τροφοδοτούσε με ρωσικό φυσικό αέριο τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη, πυροδότησε ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, αλλά και μία τεράστια έρευνα από το Βερολίνο, που κράτησε τρία χρόνια.

Η ομάδα των Γερμανών ντεντέκτιβ που ανέλαβαν την υπόθεση, προκειμένου να ανακαλύψουν ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από την ανατίναξη, οδηγούν την Ευρώπη σε ένα δίλημμα που απειλεί τη συνοχή της και την κοινή στάση της απέναντι στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπως αναφέρεται σε αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο δίνονται στοιχεία από το χρονικό των ερευνών. Και αυτό γιατί τη θεωρούν υπεύθυνη για τον βομβαρδισμό των αγωγών, που έγινε από επίλεκτη ομάδα Ουκρανών κομάντος.

H διαρροή αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από τον Nord Stream φωτογραφίζεται από αεροσκάφος της ακτοφυλακής την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. Έξι χώρες της βόρειας Ευρώπης που συνορεύουν με τη Βόρεια Θάλασσα υπέγραψαν συμφωνία για να συνεργαστούν για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών στο βόρειο τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού Swedish Coast Guard

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο Ουκρανοί ύποπτοι, εκ των οποίων ο ένας έχει συλληφθεί στην Ιταλία και περιμένει την έκδοσή του το επόμενο διάστημα στη Γερμανία. Ο άλλος απέδρασε θεαματικά στην Πολωνία, η οποία αρνείται να τον εκδώσει θεωρώντας τον ήρωα επειδή κατέστρεψε μια ζωτική πηγή εσόδων για την πολεμική μηχανή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αμφισβητεί εδώ και καιρό την εξάρτηση της Γερμανίας από τη ρωσική ενέργεια, χλεύασε την έρευνα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο αγωγός ανατινάχθηκε, είπε. Το «πρόβλημα είναι ότι κατασκευάστηκε».

Οι Γερμανοί ερευνητές σε μία μακρά προσπάθειας διάρκειας τριών ετών συνέθεσαν το παζλ για το πώς μια επίλεκτη ουκρανική στρατιωτική μονάδα πραγματοποίησε τις επιθέσεις υπό την άμεση επίβλεψη του τότε ανώτατου διοικητή της Ουκρανίας, στρατηγού Βαλέρι Ζαλούζνι.

Παρακολουθώντας εταιρείες ενοικίασης σκαφών, τηλέφωνα και πινακίδες κυκλοφορίας, η ομάδα του Πότσνταμ έθεσε τις βάσεις για να εκδώσουν οι γερμανικές αρχές εντάλματα σύλληψης για τρεις στρατιώτες από την ειδική ουκρανική στρατιωτική μονάδα και τέσσερις βετεράνους δύτες βαθέων υδάτων, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Στόχος των σαμποτέρ ήταν να μειώσουν τόσο τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο όσο και τους οικονομικούς της δεσμούς με τη Γερμανία, είπαν.

Αποφασιστικά στοιχεία προέκυψαν από μια κοκκώδη ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε από κάμερες κυκλοφορίας. Έδειχνε το πρόσωπο ενός Ουκρανού δύτη βαθέων υδάτων, τον οποίο η αστυνομία αναγνώρισε μέσω λογισμικού προσώπου, διασταυρώνοντας τα στοιχεία με τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους επαγγελματικούς ιστότοπούς του, με συνδέσμους προς άλλους υπόπτους στην υπόθεση.

Αποδεικνύεται ότι δεν εκτίμησαν όλοι τις προσπάθειές τους.

Ο Ουκρανός δύτης που η ομάδα εντόπισε στην Πολωνία μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ουκρανία με μια μαύρη BMW με διπλωματικές πινακίδες, την οποία οδηγούσε ο Ουκρανός στρατιωτικός ακόλουθος στη Βαρσοβία. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Ιδιωτικά, ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Κίεβο έδρασε μετά από προειδοποίηση από την πολωνική κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, ο διοικητής της μονάδας σαμποτάζ βρέθηκε στην Ιταλία μετά από εξαντλητικό κυνηγητό και με μοναδικό στοιχείο αρχικά μια φωτογραφία διαβατηρίου, γνήσιου, αλλά με ψεύτικο όνομα. Ταυτοποιήθηκε ως ο ο Serhii K., ένας 46χρονος βετεράνος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας και συνελήφθη σε ένα τουριστικό ιταλικό θέρετρο.

Καθ' οδόν προς το δικαστήριο, ο Serhii αντιμετώπισε τα δημοσιογραφικά συνεργεία και σήκωσε τρία δάχτυλα - έναν ουκρανικό χαιρετισμό που συμβόλιζε το Tryzub, το εθνικό έμβλημα. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο Serhii ήταν αθώος, αλλά ότι όποιος ανατίναξε τον Nord Stream ενεργούσε στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ως εκ τούτου έχει ασυλία από διώξεις.

Την επόμενη μέρα, οι Γερμανοί ντετέκτιβ πανηγύριζαν, η έρευνά τους έφτανε στο τέλος της σε γερμανικό δικαστήριο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση.

Μέχρι τον Δεκέμβριο, οι Ιταλοί δικαστές αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν τον Ουκρανό στη Γερμανία. Η γερμανική αστυνομία έχει ήδη ετοιμάσει ένα ειδικό αεροσκάφος για να παραλάβει τον Serhii από την Ιταλία και να τον μεταφέρει στο Αμβούργο για δίκη.

Οποιαδήποτε νομική ακρόαση φαίνεται βέβαιο ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας, του μεγαλύτερου οικονομικού υποστηρικτή του Κιέβου και προμηθευτή μερικών από τα πιο περιζήτητα στρατιωτικά του υλικά, ιδίως συστημάτων αεράμυνας.

Η πολιτική πίεση αυξάνεται επίσης στον Γερμανό ηγέτη, καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αν και άτομα που βρίσκονται κοντά του δήλωσαν ότι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις επιπτώσεις στο εσωτερικό παρά τις προσπάθειες της αντιπολίτευσης να διακόψει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία. Είπαν ότι το γερμανικό κοινό έχει ήδη συνηθίσει στην ιδέα ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση, μεταξύ άλλων μέσω ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν υπονοήσει ότι οι διπλωματικές επιπτώσεις των βομβαρδισμών θα μπορούσαν να ήταν πιο εύκολο να διαχειριστεί η Γερμανία αν οι ντετέκτιβ δεν είχαν τόσο αποτελεσματικά αναπτύξει μια υπόθεση εναντίον της Ουκρανίας, καταλήγει το δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης