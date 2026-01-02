Κροατία:Ρεκόρ Γκίνες για τα 100 χρόνια κρατικής ραδιοφωνίας - 100 παρουσιαστές για 100 ώρες

Ραδιοφωνικός μαραθώνιος στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της κροατικής δημόσιας ραδιοφωνίας οργανώθηκε αυτή την εβδομάδα, με πάνω από 100 παρουσιαστές να παρελαύνουν στα μικρόφωνα χωρίς διακοπή, επίτευγμα που εγγράφτηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

Η εκπομπή, που άρχισε προχθές Τετάρτη 31η Δεκεμβρίου στις 06:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας) σε στούντιο στο Ζάγκρεμπ, είχε ήδη σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ καθώς συνεχιζόταν τη νύχτα της Πέμπτης, ανέφερε η κροατική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση HRT μέσω του ιστοτόπου της.

Αξιολογήτρια του βιβλίου ρεκόρ Γκίνες διαπίστωσε πως πράγματι, πάνω από εκατό παρουσιαστές και παρουσιάστριες διαδέχονταν ο ένας τον άλλο ή την άλλη κάθε δεκαπέντε λεπτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με μόλις μια διακοπή του προγράμματος, ανάμεσά τους πολλοί τη νύχτα του πάπα Σιλβέστρου (της 1ης προς 2η Ιανουαρίου).

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος κινητοποιήθηκαν παρουσιαστές δώδεκα σταθμών, εθνικών κι επαρχιακών.

«Πάνω από εκατό παρουσιαστές μας, που συμμετείχαν στην αδιάκοπη εκπομπή, έδειξαν ότι η εθνική ραδιοφωνία δεν ήταν ποτέ τόσο ζωτική κι ότι είναι έτοιμη για τον δεύτερο αιώνα της», σχολίασε η διευθύντρια προγράμματος Ελιάνα Τσάντρλιτς Γκλίμποτα.

Το εγχείρημα, που βαφτίστηκε «100 φωνές σε 100 ώρες για τα 100 χρόνια» της δημόσιας ραδιοφωνίας, συνεχίζεται, με νέο στόχο, να διαρκέσει ως μεθαύριο Κυριακή 4η Ιανουαρίου.