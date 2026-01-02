Premier League: Πρωτοχρονιάτικο καρέ ισοπαλιών, γκέλες για Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

Μεγάλη κερδισμένη η Άρσεναλ στην 19η αγωνιστική, μετά τις «λευκές» ισοπαλίες της Λίβερπουλ με την Λιντς και της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Σάντερλαντ.

Newsbomb

Premier League: Πρωτοχρονιάτικο καρέ ισοπαλιών, γκέλες για Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο… Άγιος Βασίλης είχε δώρα μόνο για την Άρσεναλ στην 19η αγωνιστική της Premier League, η οποία ολοκληρώθηκε την Πρωτοχρονιά. Οι «κανονιέρηδες» που είχαν νικήσεις πριν αλλάξει ο χρόνος την Άστον Βίλα, είδαν την Λίβερπουλ και την Μάντσεστερ Σίτι να «στραβοπατούν». Έτσι αύξησαν τη διαφορά στην κορυφή.

Στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ υποδέχτηκε τη Λιντς, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Έτσι το ματς έμεινε στο 0-0. Αποτέλεσμα που αφήνει πίσω την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Στο «Στάδιο του Φωτός», η Σάντερλαντ φιλοξένησε την Μάντσεστερ Σίτι. Κι εδώ το ματς έληξε στη «λευκή» ισοπαλία, με τους «πολίτες» να αφήνουν δύο βαθμούς στον αγγλικό βορρά.

Χωρίς γκολ έληξε και το ματς της Μπρέντφορντ με την Τότεναμ. Στο 1-1 έμειναν Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ στο «Σέλχαστ Παρκ». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με τον Ματετά, αλλά ο Κέρνεϊ στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

PREMIER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3

(23' Λορέν - 2' Ζοέλιντον, 7' Βίσα, 90'+3 Γκιμαράες)

  • Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15' πέν. Πάλμερ, 23' Φερνάντες - 6' Μπρουκς, 27' Κλάιφερτ)

  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19' Γκάρνερ, 79' Μπάρι)

  • Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10' Μπόουεν, 45'+4πέν. Πακετά - 31'πέν. Γουέλμπεκ, 61' Βέλτμαν)

  • Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48' Γκάμπριελ, 52' Θουμπιμέντι, 69' Τροσάρ, 78' Ζεσούς - 90'+4 Γουότκινς)

  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27' Ζίρκζι - 45' Κρέιτσι)

  • Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1

(39' Ματετά - 80' Κέρνεϊ)

  • Λίβερπουλ-Λιντς 0-0
  • Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0
  • Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ 45
  2. Μάντσεστερ Σίτι 41
  3. Άστον Βίλα 39
  4. Λίβερπουλ 33
  5. Τσέλσι 30
  6. Μάντσεστερ Γ. 30
  7. Σάντερλαντ 29
  8. Έβερτον 28
  9. Κρίσταλ Πάλας 27
  10. Φούλαμ 27
  11. Μπρέντφορντ 27
  12. Νιούκαστλ 26
  13. Τότεναμ 26
  14. Μπράιτον 25
  15. Μπόρνμουθ 23
  16. Λιντς 21
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 18
  18. Γουέστ Χαμ 14
  19. Μπέρνλι 12
  20. Γουλβς 3
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ:Οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον επτά νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων από βύθιση πλοιαρίου

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ με «σομαλικούς παιδικούς σταθμούς» φαντάσματα που λάμβαναν επιχορηγήσεις

00:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πρωτοχρονιάτικο καρέ ισοπαλιών, γκέλες για Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα στην Ολλανδία - Ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ καταστράφηκε

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρωσίας στις ΗΠΑ για το πετρελαιοφόρο: Ζητά να σταματήσει την καταδίωξη

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο διάγγελμα Μαμντάνι: Να δείξουμε στον κόσμο ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η Γαλλία άρχισε να παραλαμβάνει τραυματίες

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέχει» για σέντερ η Παρτίζαν, η Μακάμπι θέλει Τζόουνς γράφουν στο Ισραήλ

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τρεις νεκροί, 7 αγνοούμενοι σε επίθεση σε ανθρακωρύχους

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από χιονοστιβάδες σε Ερζερούμ και Βαν

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το μήνυμα για το ντέρμπι από το Telekom Center Athens

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.800.000 ευρώ

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ένας άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κατακτήσαμε τα πάντα, δεν τους νικήσαμε στη Euroleague – Μένουν Γιούρτσεβεν και Φαρίντ»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Από τον παγετό στον νοτιά: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού μετά την Πρωτοχρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ