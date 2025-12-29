Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του

Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Vernadsky στην Ανταρκτική δημοσίευσαν απίστευτες εικόνες — που τραβήχτηκαν από έναν... πιγκουίνο.

Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή GPS και μια μικροσκοπική κάμερα που ήταν προσεκτικά στερεωμένη στην πλάτη του πιγκουίνου, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα πτηνά βουτούν, κυνηγούν, απελευθερώνουν αέρα κάτω από τα φτερά τους για υδροδυναμική πλεύση και για να κινούνται γρήγορα κάτω από το νερό.

Δείτε το βίντεο:

Ukrainian scientists from the Vernadsky Research Base in Antarctica just released incredible underwater footage — filmed by a penguin.



Using a GPS tracker and a tiny camera safely attached to its back, they captured how these subantarctic penguins dive, hunt krill, release air… pic.twitter.com/4O3G9K1Ozr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 28, 2025

Το βίντεο, το οποίο είναι σε αληθινό χρόνο και δεν έχει παραποιηθεί, δείχνει επίσης πώς οι πιγκουίνοι περιποιούνται τα φτερά τους ενώ κολυμπούν.

Η έρευνα των επιστημόνων, η οποία έγινε σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.