Παιδιά ζωγραφίζουν, πιγκουίνοι ερωτεύονται: Η θεραπευτική δύναμη της φύσης μέσα στο νοσοκομείο

Μια ξεχωριστή συνεργασία μεταξύ της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Εδιμβούργου (ECHC) και του Ζωολογικού Κήπου της Σκωτίας (RZSS) αποδεικνύει ότι η σύνδεση με τη φύση μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο «φάρμακο» για την ψυχολογία των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο. Κι όλα αυτά με φόντο μερικούς... πιγκουίνους.

Το έθιμο με τα βότσαλα

Όπως αναδεικνύεται στο συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε η Washington Post στα social media, η περίοδος της αναπαραγωγής για τους πιγκουίνους Gentoo ξεκινά με μια πολύ συγκεκριμένη ιεροτελεστία: το "pebbling". Οι πιγκουίνοι επιλέγουν το πιο όμορφο βότσαλο για να το προσφέρουν στο ταίρι τους, ως σύμβολο αφοσίωσης και ως δομικό στοιχείο για τη φωλιά τους.

Φέτος, οι «μνηστήρες» του ζωολογικού κήπου είχαν στη διάθεσή τους μια ιδιαίτερη συλλογή. Τα παιδιά του νοσοκομείου ζωγράφισαν με έντονα χρώματα δεκάδες βότσαλα, τα οποία τοποθετήθηκαν στον χώρο των πιγκουίνων. Στα πλάνα που έγιναν viral, οι πιγκουίνοι φαίνονται να περιεργάζονται με προσοχή τις δημιουργίες των παιδιών, επιλέγοντας τις πιο «καλλιτεχνικές» πέτρες για να τις δωρίσουν στους συντρόφους τους.

Μια ψηφιακή γέφυρα με τη φύση

Η πρωτοβουλία δεν σταματά στη ζωγραφική. Οι μικροί ασθενείς παρακολουθούν καθημερινά σε livestream τη ζωή των πιγκουίνων μέσα από τους θαλάμους του νοσοκομείου. Τώρα, έχουν την ευκαιρία να δουν σε πραγματικό χρόνο τους αγαπημένους τους πιγκουίνους να επιλέγουν τις δικές τους πέτρες, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό με τον έξω κόσμο.

«Είναι πραγματικά υπέροχο που αυτά τα παιδιά δεν στερούνται τη σύνδεση με τη φύση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους», δήλωσε η Roslyn Neely, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ECHC. «Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τις οικογένειες, αυτή η δράση προσφέρει μια ευχάριστη διέξοδο και κάτι αισιόδοξο στο οποίο μπορούν να εστιάσουν πέρα από την κατάσταση της υγείας τους».

Η δύναμη της εικόνας

Το βίντεο της Washington Post κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες αντιδράσεις, υπενθυμίζοντας στο παγκόσμιο κοινό τη θεραπευτική δύναμη των ζώων. Η εικόνα ενός πιγκουίνου που μεταφέρει στο ράμφος του ένα βότσαλο ζωγραφισμένο από παιδικό χέρι, αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για τη σημασία της ενσυναίσθησης και της προσφοράς.

*Με πληροφορίες από Washington Post

