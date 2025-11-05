Βοστώνη: Το νησί που μετατράπηκε στο πρώτο γηροκομείο πιγκουίνων

Μία σπουδαία πρωτοβουλία στο Ενυδρείο της Νέας Αγγλίας για την στήριξη των γηραιών πιγκουίνων

Newsbomb

Βοστώνη: Το νησί που μετατράπηκε στο πρώτο γηροκομείο πιγκουίνων
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Λάμπερτ άρχισε να χάνει την όρασή του και να κινείται πιο αργά, έγινε σαφές ότι χρειαζόταν να μεταφερθεί σε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να γεράσει με ασφάλεια – χωρίς όμως να αποχωριστεί τους φίλους του. Μόνο που δεν μπορούσε να πάει σε ένα συνηθισμένο γηροκομείο: ο Λάμπερτ είναι αφρικανικός πιγκουίνος υπό άμεση εξαφάνιση.

Έτσι, το Ενυδρείο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη – όπου ο 33χρονος πιγκουίνος γεννήθηκε και ζει όλη του τη ζωή – αποφάσισε τον Φεβρουάριο να δημιουργήσει ένα «νησί-γηροκομείο» για εκείνον και ακόμη έξι ηλικιωμένους πιγκουίνους.

«Η ιδέα ξεκίνησε σαν αστείο – λέγαμε, “Γιατί να μην τους φτιάξουμε ένα γηροκομείο;”», αναφέρει ο Έρικ Φοξ, αναπληρωτής υπεύθυνος φροντίδας πιγκουίνων. «Όσο όμως μελετούσαμε τα δεδομένα ευζωίας τους και βλέπαμε τι προβλήματα υγείας ή κινητικούς περιορισμούς αντιμετωπίζουν, καταλάβαμε ότι έχουμε κάτι σοβαρό στα χέρια μας».

https://www.instagram.com/reel/DQpXZYvDEvc/

Το βραχώδες νησί βρίσκεται κοντά στην είσοδο του ενυδρείου και είναι απομονωμένο από την υπόλοιπη αποικία των 38 πιγκουίνων, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μην αναγκάζονται να ανταγωνίζονται τα πιο επιθετικά νεαρά ζώα. Με ύψος περίπου 60 εκατοστά και βάρος όσο μιας μεγάλης γάτας, οι πιγκουίνοι αυτοί έχουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πιο επίπεδα σημεία και μονοπάτι με τάπητα ως το νερό, για να μπορούν να κινούνται πιο εύκολα.

Από τότε που μεταφέρθηκε στο νέο χώρο, ο Λάμπερτ έχει γίνει πιο δραστήριος, κολυμπά συχνότερα με τη σύντροφό του και αφήνει πιο τακτικά το νησί, όπως αναφέρει η επικεφαλής εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, Μία Λουτζιέτι.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά ένα ολοένα και πιο έντονο ζήτημα που αντιμετωπίζουν ζωολογικοί κήποι και ενυδρεία σε όλο τον κόσμο: τι συμβαίνει όταν τα ζώα ζουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα ζούσαν στη φύση. Οι πιγκουίνοι της Αφρικής σπάνια ξεπερνούν τα 15-20 χρόνια στη φύση, εξαιτίας της υπεραλίευσης και της ρύπανσης. Στο ενυδρείο, όμως, αρκετοί έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 30 – ένας μάλιστα έζησε ως τα 40.

«Όσο καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ζώα μπορούν να ζήσουν πολύ περισσότερο αν τους δοθεί το σωστό περιβάλλον, οφείλουμε να εξελισσόμαστε κι εμείς», τονίζει η Λουτζιέτι.
«Η ιδέα του “νησιού-γηροκομείου” είναι ακριβώς αυτό – ένα μέρος όπου οι πιο ηλικιωμένοι πιγκουίνοι μπορούν να ζήσουν πιο άνετα, με πιο αργούς ρυθμούς, όσο γερνούν».

Η φροντίδα τους δεν περιορίζεται στο χώρο φιλοξενίας. Οι ηλικιωμένοι πιγκουίνοι υποβάλλονται σε συχνότερους ιατρικούς ελέγχους και λαμβάνουν θεραπείες γνώριμες και στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας: αντιφλεγμονώδη για αρθρίτιδα, συμπληρώματα για τις αρθρώσεις και κολλύρια για γλαύκωμα. Επιπλέον, κάμερες παρακολουθούν διαρκώς τη συμπεριφορά τους για να εντοπίζονται έγκαιρα αλλαγές στην υγεία τους.

Σε μια πρόσφατη επίσκεψη, ο Λάμπερτ στεκόταν στην κορυφή του νησιού μαζί με τη σύντροφό του, Ντάιερ III, καθαρίζοντας τα φτερά του και φωνάζοντας δυνατά – ένας ήχος που θυμίζει γκάρισμα γαϊδάρου. Έχει ήδη χάσει το αριστερό του μάτι από λοίμωξη, έχει γλαύκωμα στο δεξί και υποφέρει από χρόνια φλεγμονή.

Η Λουτζιέτι τον πλησίασε ήρεμα, τον πήρε στην αγκαλιά της και ετοίμασε τις καθημερινές του σταγόνες για τα μάτια.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, μια μικρή ομάδα επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει. «Είναι υπέροχο», είπε η 69χρονη τουρίστρια Τέρι Μπλέσμαν. «Όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι χρειαζόμαστε λίγη παραπάνω φροντίδα καθώς μεγαλώνουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Χριστιάνα και Σοφία παίζουν επικίνδυνα – Ποιοι την «πληρώνουν»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: «Τρέχουν» οι ρυθμίσεις οφειλών - Νέο ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Οι 7 άξονες για την επόμενη χρονιά - Από τη δίκαιη φορολογία έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πλάνα: Στιγμές πριν την τραγωδία στο γήπεδο - Ο προπονητής κατέρρευσε στη μέση του αγώνα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

17:41TRAVEL

Θάσος: Βραβεύτηκε ως κορυφαίος ελληνικός αυθεντικός νησιωτικός προορισμός για το 2025

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της επιβίωσης: Οι πρωτόγονοι άνθρωποι νίκησαν την κλιματική αλλαγή με λίθινα εργαλεία

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντιφαλά: «Μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα δέχτηκα… μηνύματα και διέγραψα τα social media»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν δοκιμαστικά τον πύραυλο Minuteman III ικανό να φέρει πυρηνικό φορτίο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

17:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδεις βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο - Επικίνδυνοι οι δρόμοι λόγω φερτών υλικών

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Συγκέντρωση, πίστη, μοναδικός στόχος η νίκη»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαθηματική ανατροπή: Καταρρίπτεται η «Ιδιότητα του Ρούπερτ» έπειτα από 300 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο γαμπρός του 39χρoνου εμπλέκεται στο μακελειό - Όπλο βρέθηκε σε σπηλιά

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος του Μεξικού - Το ακατάλληλο άγγιγμα και η απόπειρα φιλιού

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική για την... καραμέλα του Αυγενάκη

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες» έλεγε η Αντζελίνα Τζολί - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο Μπραντ Πιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ