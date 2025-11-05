Βοστώνη: Το νησί που μετατράπηκε στο πρώτο γηροκομείο πιγκουίνων

Όταν ο Λάμπερτ άρχισε να χάνει την όρασή του και να κινείται πιο αργά, έγινε σαφές ότι χρειαζόταν να μεταφερθεί σε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να γεράσει με ασφάλεια – χωρίς όμως να αποχωριστεί τους φίλους του. Μόνο που δεν μπορούσε να πάει σε ένα συνηθισμένο γηροκομείο: ο Λάμπερτ είναι αφρικανικός πιγκουίνος υπό άμεση εξαφάνιση.

Έτσι, το Ενυδρείο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη – όπου ο 33χρονος πιγκουίνος γεννήθηκε και ζει όλη του τη ζωή – αποφάσισε τον Φεβρουάριο να δημιουργήσει ένα «νησί-γηροκομείο» για εκείνον και ακόμη έξι ηλικιωμένους πιγκουίνους.

«Η ιδέα ξεκίνησε σαν αστείο – λέγαμε, “Γιατί να μην τους φτιάξουμε ένα γηροκομείο;”», αναφέρει ο Έρικ Φοξ, αναπληρωτής υπεύθυνος φροντίδας πιγκουίνων. «Όσο όμως μελετούσαμε τα δεδομένα ευζωίας τους και βλέπαμε τι προβλήματα υγείας ή κινητικούς περιορισμούς αντιμετωπίζουν, καταλάβαμε ότι έχουμε κάτι σοβαρό στα χέρια μας».

https://www.instagram.com/reel/DQpXZYvDEvc/

Το βραχώδες νησί βρίσκεται κοντά στην είσοδο του ενυδρείου και είναι απομονωμένο από την υπόλοιπη αποικία των 38 πιγκουίνων, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μην αναγκάζονται να ανταγωνίζονται τα πιο επιθετικά νεαρά ζώα. Με ύψος περίπου 60 εκατοστά και βάρος όσο μιας μεγάλης γάτας, οι πιγκουίνοι αυτοί έχουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πιο επίπεδα σημεία και μονοπάτι με τάπητα ως το νερό, για να μπορούν να κινούνται πιο εύκολα.

Από τότε που μεταφέρθηκε στο νέο χώρο, ο Λάμπερτ έχει γίνει πιο δραστήριος, κολυμπά συχνότερα με τη σύντροφό του και αφήνει πιο τακτικά το νησί, όπως αναφέρει η επικεφαλής εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, Μία Λουτζιέτι.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά ένα ολοένα και πιο έντονο ζήτημα που αντιμετωπίζουν ζωολογικοί κήποι και ενυδρεία σε όλο τον κόσμο: τι συμβαίνει όταν τα ζώα ζουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα ζούσαν στη φύση. Οι πιγκουίνοι της Αφρικής σπάνια ξεπερνούν τα 15-20 χρόνια στη φύση, εξαιτίας της υπεραλίευσης και της ρύπανσης. Στο ενυδρείο, όμως, αρκετοί έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 30 – ένας μάλιστα έζησε ως τα 40.

«Όσο καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ζώα μπορούν να ζήσουν πολύ περισσότερο αν τους δοθεί το σωστό περιβάλλον, οφείλουμε να εξελισσόμαστε κι εμείς», τονίζει η Λουτζιέτι.

«Η ιδέα του “νησιού-γηροκομείου” είναι ακριβώς αυτό – ένα μέρος όπου οι πιο ηλικιωμένοι πιγκουίνοι μπορούν να ζήσουν πιο άνετα, με πιο αργούς ρυθμούς, όσο γερνούν».

Lambert, a one-eyed, 33-year-old African penguin with vision loss got his own retirement island at New England Aquarium with six other aging and endangered penguins. pic.twitter.com/WZKQP6agS7 — The Associated Press (@AP) November 4, 2025

Η φροντίδα τους δεν περιορίζεται στο χώρο φιλοξενίας. Οι ηλικιωμένοι πιγκουίνοι υποβάλλονται σε συχνότερους ιατρικούς ελέγχους και λαμβάνουν θεραπείες γνώριμες και στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας: αντιφλεγμονώδη για αρθρίτιδα, συμπληρώματα για τις αρθρώσεις και κολλύρια για γλαύκωμα. Επιπλέον, κάμερες παρακολουθούν διαρκώς τη συμπεριφορά τους για να εντοπίζονται έγκαιρα αλλαγές στην υγεία τους.

Σε μια πρόσφατη επίσκεψη, ο Λάμπερτ στεκόταν στην κορυφή του νησιού μαζί με τη σύντροφό του, Ντάιερ III, καθαρίζοντας τα φτερά του και φωνάζοντας δυνατά – ένας ήχος που θυμίζει γκάρισμα γαϊδάρου. Έχει ήδη χάσει το αριστερό του μάτι από λοίμωξη, έχει γλαύκωμα στο δεξί και υποφέρει από χρόνια φλεγμονή.

Η Λουτζιέτι τον πλησίασε ήρεμα, τον πήρε στην αγκαλιά της και ετοίμασε τις καθημερινές του σταγόνες για τα μάτια.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, μια μικρή ομάδα επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει. «Είναι υπέροχο», είπε η 69χρονη τουρίστρια Τέρι Μπλέσμαν. «Όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι χρειαζόμαστε λίγη παραπάνω φροντίδα καθώς μεγαλώνουμε».

