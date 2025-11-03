Ανακαλύφθηκε ο ρινόκερος του Βορρά - Ζούσε πριν από 23 εκατ. χρόνια στον Αρκτικό Κύκλο

Σχεδόν πλήρες απολίθωμα του Epiaceratherium itjilik βρέθηκε στον Καναδά, ανατρέποντας τα δεδομένα για τη γεωγραφική εξάπλωση του είδους

Ανακαλύφθηκε ο ρινόκερος του Βορρά - Ζούσε πριν από 23 εκατ. χρόνια στον Αρκτικό Κύκλο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Καναδά
Μια νέα, εξαφανισμένη φυλή ρινόκερου, η οποία ζούσε εντός του Αρκτικού Κύκλου πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από επιστήμονες. Πρόκειται για το βορειότερο γνωστό είδος ρινόκερου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο σχεδόν πλήρης απολιθωμένος σκελετός ανασύρθηκε από τις πλούσιες σε απολιθώματα λίμνες του κρατήρα Haughton στη νήσο Devon, στο Καναδικό Αρκτικό Αρχιπέλαγος. Το είδος, που ονομάστηκε Epiaceratherium itjilik, έζησε κατά την περίοδο του Κατώτερου Μειόκαινου.

Νέα στοιχεία για την εξέλιξη

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέες γνώσεις για την εξελικτική ιστορία των ρινόκερων, των οποίων η οικογένεια μετρά πάνω από 40 εκατομμύρια χρόνια και κάποτε εκτεινόταν σε κάθε ήπειρο εκτός από τη Νότια Αμερική και την Ανταρκτική.

«Η προσθήκη αυτού του αρκτικού είδους στο οικογενειακό δέντρο των ρινόκερων μάς προσφέρει τώρα νέες γνώσεις για την κατανόηση της εξελικτικής τους ιστορίας,» δήλωσε η Δρ. Danielle Fraser, επικεφαλής Παλαιοβιολογίας στο Καναδικό Μουσείο Φύσης (CMN) και συγγραφέας της μελέτης. «Σήμερα υπάρχουν μόνο πέντε είδη ρινόκερων στην Αφρική και την Ασία, αλλά στο παρελθόν εντοπίζονταν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με περισσότερα από 50 είδη, γνωστά από τα απολιθώματα».

Χερσαία γέφυρα

Η ανάλυση της ομάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Ecology and Evolution, υποδηλώνει ότι ο νέος αρκτικός ρινόκερος μετανάστευσε στη Βόρεια Αμερική μέσω μιας «χερσαίας γέφυρας» (North Atlantic Land Bridge) που συνέδεε την Ευρώπη με τη Βόρεια Αμερική, μέσω της Γροιλανδίας.

Τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι αυτή η διασπορά χερσαίων θηλαστικών έγινε εκατομμύρια χρόνια αργότερα από ό,τι υπέθεταν προηγούμενες έρευνες, οι οποίες τοποθετούσαν τη λειτουργία της γέφυρας μέχρι περίπου 56 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η νέα ανάλυση υποδεικνύει ότι οι διασπορές από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική συνέβησαν πολύ πιο πρόσφατα, πιθανώς κατά το Ύστερο Μειόκαινο.

Ο μικρός ρινόκερος

Ο Epiaceratherium itjilik περιγράφεται ως «σχετικά μικρός και λεπτός», παρόμοιος σε μέγεθος με τον σύγχρονο ρινόκερο της Ινδίας, αλλά χωρίς κέρατο.

«Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στον αρκτικό ρινόκερο είναι ότι τα απολιθωμένα οστά είναι σε άριστη κατάσταση,» ανέφερε ένας ανώτερος ερευνητής. «Ανακαλύφθηκε περίπου το 75% του σκελετού, κάτι το απίστευτο για ένα απολίθωμα».

Το απολίθωμα του Epiaceratherium itjilik φυλάσσεται στις συλλογές απολιθωμάτων του Καναδικού Μουσείου Φύσης στην Οτάβα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

