Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

Τα καταστήματα σούπερ μάρκετ των μεγάλων αλυσίδων θα παραμείνουν και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων κλειστά.

Ωστόσο, ανοιχτά θα είναι επιλεγμένα καταστήματα μικρότερης κλίμακας, όπως ορισμένα AB Shop & Go, Ok Anytime Markets και MyMarket Local, με ωράρια που διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

Τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν κατά τις ημέρες αργίας διαθέτουν περιορισμένη ποικιλία προϊόντων, επομένως είναι προτιμότερο να εξασφαλίσετε εκ των προτέρων τα απαραίτητα είδη. Το εορταστικό ωράριο ισχύει για όλη την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά, οπότε ενημερωθείτε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λειτουργίας του καταστήματος της περιοχής σας.

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει για τα καταστήματα

το εορταστικό ωράριο, πλην των παραπάνω εξαιρέσεων, για τις υπόλοιπες μέρες του Δεκεμβρίου προβλέπει: