Βραζιλία: Ο Λούλα ανακάλεσε τη βίζα Αμερικανού διπλωμάτη λόγω επίσκεψης στον Μπολσονάρου

Η απόφαση του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να ακυρώσει την άδεια εισόδου του Ντάρεν Μπίτι αναζωπυρώνει την ένταση ανάμεσα στη Μπραζίλια και την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να υπέπεσε σε ψευδή δήλωση σχετικά με τον πραγματικό σκοπό του ταξιδιού του, καθώς η βίζα του είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή του σε φόρουμ για τις σπάνιες γαίες.

Ο ίδιος όμως επιχείρησε να προσεγγίσει τον Ζαΐρ Μπολσονάρου στο σωφρονιστικό κατάστημα, γεγονός που οδήγησε τον Λούλα στην άμεση ανάκληση της βίζας.

Η παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Από πλευράς του, ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες ευθυγραμμίστηκε με τις υποδείξεις του υπουργείου Εξωτερικών, ακυρώνοντας την αρχική έγκριση που είχε δώσει για την επίσκεψη στη φυλακή Παπούντα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο υποστήριξε πως η κίνηση ενός ξένου δημόσιου λειτουργού να συναντήσει έναν πρώην πρόεδρο κατά την προεκλογική περίοδο αποτελεί αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Όπως ανακοινώθηκε, οι επίσημες επαφές του Μπίτι έπρεπε να περιοριστούν αυστηρά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

