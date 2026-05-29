Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

Αυστηρότερη αντίδραση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

  • Το Βερολίνο εκφράζει ανησυχία για τη δικαστική καθαίρεση του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου CHP στην Τουρκία.
  • Τα κόμματα της γερμανικής αντιπολίτευσης ζητούν πιο αυστηρή αντίδραση και υποστήριξη προς τη δημοκρατική κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία.
  • Η Αριστερά και οι Πράσινοι καλούν τη γερμανική κυβέρνηση να στείλει σαφές μήνυμα και να μην σιωπήσει απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν.
  • Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ζητεί τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ λόγω της αυταρχικής εξέλιξης στη χώρα.
  • Το SPD υπογραμμίζει ότι τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου έχουν καθολική ισχύ και πρέπει να τηρούνται στην Τουρκία.
Το Βερολίνο εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ωστόσο ακόμη πιο αυστηρή απάντηση προς την Άγκυρα.

«Όταν, πρώτα από όλα, το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και αρκετοί από τους αξιωματούχους του αντιμετωπίζουν νομικές κατηγορίες και διαδικασίες, συλλήψεις και καθαιρέσεις, τότε αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Τζανσού Έζντεμιρ από την Αριστερά ζήτησε ένα «σαφές μήνυμα» προς την Τουρκία: «Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει σημαντικά ισχυρότερη υποστήριξη στη δημοκρατική κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών δημοσιογράφων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, των συνδικάτων, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και των Κούρδων ακτιβιστών», δήλωσε η κυρία Έζντεμιρ, ενώ σε ανάλογο πνεύμα τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ντέμπορα Ντύρινγκ: «Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος της Γερμανίας και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπήσει απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν».

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), διά στόματος του αρμόδιου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ, ζήτησε πλήρη τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιέγραψε τα γεγονότα ως «εξέλιξη στην Τουρκία προς τον αυταρχικό κρατικό ισλαμισμό».

Ακόμη όμως και από το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ο επικεφαλής της γερμανοτουρκικής κοινοβουλευτικής ομάδας Σερντάρ Γιουκσέλ τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας: «Τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου έχουν καθολική ισχύ και τα απαιτούμε με κάθε σαφήνεια».

