Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

Ολοκληρώθηκε στον 2ο γύρο το Ρολάν Γκαρός για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι με 3
  • 1 σετ.
  • Ο Τσιτσιπάς έχασε κρίσιμες ευκαιρίες για μπρέικ στο πρώτο σετ και δεν διατήρησε τη συγκέντρωσή του στα επόμενα σετ.
  • Ο Αρνάλντι προκρίθηκε στον 3ο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
  • Τα σετ ολοκληρώθηκαν με σκορ 6
  • 7(2), 7
  • 5, 3
  • 6, 2
  • 6 υπέρ του Αρνάλντι.
  • Παρά τη μάχη και το σβήσιμο τριών ματς πόιντ, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση στο τέταρτο σετ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ στο πρώτο σετ, έφερε το ματς στα ίσα (1-1), όμως δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση στο τρίτο και στο τέταρτο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 3-1 σετ απ’ τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι (νο104) στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός και να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα η πορεία του στο εφετινό γαλλικό grand slam.

Αν και πριν από δύο χρόνια, στο ίδιο μεγάλο τουρνουά, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εκείνος που είχε χαμογελάσει απέναντι στον Ιταλό αντίπαλό του (νίκη 3-1 σετ, ξανά στον 2ο γύρο), τούτη τη φορά ο Αρνάλντι έφερε το ματς εκεί που ήθελε, πήρε τη νίκη και την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο τον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιόν (νο62).

Τα σετ 6-7(2), 7-5, 3-6, 2-6

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε κρατώντας το σερβίς του, ενώ ακολούθως έχασε δύο μπρέικ πόιντ για να πάρει «αέρα» δύο γκέιμ, με τον Ιταλό να ισοφαρίζει σε 1-1. Οι δύο τενίστες δεν έδωσαν ούτε μία... ευκαιρία ο ένας στον άλλον απ’ το σερβίς, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι-μπρέικ όπου ο Αρνάλντι έκανε ένα γρήγορο 5-1 και «καθάρισε» το σετ με 7-2.

Στο δεύτερο σετ ο Αρνάλντι ξεκίνησε με 3-0, κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε σε 3-3. Στο 5-5 ο Τσιτσιπάς έκανε ένα εντυπωσιακό μπρέικ στο σερβίς του Ιταλού με «λαβ-γκέιμ» και τελείωσε το σετ με τον ίδιο τρόπο (4 «αναπάντητοι» πόντοι), ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στο τρίτο σετ, ο Αρνάλντι έκανε μπρέικ στο 4ο γκέιμ, «ξέφυγε» με 4-1 κι έφερε την κατάσταση στα δικά του χέρια, απ’ την στιγμή που κράτησε το σερβίς του, φτάνοντας στο 6-3.

Στο τέταρτο σετ ο Τσιτσιπάς άρχισε να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα, χωρίς όμως να «σπάσει» το σερβίς του Ιταλού, ο οποίος στο 5ο γκέιμ έκανε το δικό του μπρέικ, πήρε προβάδισμα με 3-2. Κάτι που επηρέασε ξεκάθαρα τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος έχασε κι άλλο ένα δικό του σερβίς (5-2), για να «τελειώσει» τον αγώνα ο Αρνάλντι με 6-2 (και 3-1 σετ) μέσα από μία τρομερή μάχη, κατά την οποία ο Τσιτσιπάς «έσβησε» τρία ματς πόιντ, αλλά δεν άντεξε περισσότερο...

