Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» κοντά στο Μπουσέρ.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ, που χαρακτηρίστηκε ως «αμερικανικό» από ιρανικά μέσα.
  • Οι τοπικοί αξιωματούχοι του Ιράν δήλωσαν ότι η κατάσταση στην περιοχή επέστρεψε στην κανονικότητα μετά το περιστατικό.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ότι καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος και επιβεβαίωσε ότι όλα τα αμερικανικά εναέρια μέσα είναι καταγεγραμμένα.
  • Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τεσσάρων πλοίων που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές.
Η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε «εχθρικό αεροσκάφος» στην παράκτια επαρχία Μπουσέρ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» κοντά στο Μπουσέρ.

Από την πλευρά του, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim επικαλέστηκε τον κυβερνήτη της πόλης Τζαμ, Μασούντ Τανγκεστανί, ο οποίος ανέφερε ότι το περιστατικό που σημειώθηκε τη νύχτα «σχετιζόταν με την καταστροφή εχθρικού αεροσκάφους».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατάσταση στην πόλη έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τις ιρανικές αναφορές και τονίζει ότι όλα τα αμερικανικά εναέρια μέσα είναι καταγεγραμμένα.

Σε ανάρτησή της στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι «κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε» και πως «όλα τα αμερικανικά εναέρια μέσα είναι καταγεγραμμένα».

Νωρίτερα, το πρακτορείο Mehr είχε μεταδώσει ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τεσσάρων πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Mehr, τα πλοία φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό «χωρίς συντονισμό» με τις ιρανικές αρχές.

