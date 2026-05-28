Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο

H πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ξερά χόρτα και απορρίμματα καίει φωτιά που ξέσπασε σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης .

