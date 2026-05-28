Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

Snapshot 42 Ινδοί γαμπροί πλήρωσαν χρήματα για μαζικούς γάμους με νύφες που δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην περιοχή Ντεβάς του Μαντνιά Πραντές.

Η απάτη οργανώθηκε από ένα ζευγάρι και δύο συνεργούς που παρουσίαζαν ψεύτικες φωτογραφίες κοριτσιών και υποσχόταν την παρουσία του πρωθυπουργού και γαμήλιο δώρο.

Οι υποψήφιοι γαμπροί συγκεντρώθηκαν στον ναό Μάτα Τέκρι στις 24 Μαΐου, αλλά οι νύφες δεν εμφανίστηκαν και οι διοργανωτές ομολόγησαν την απάτη μετά από πολλές δικαιολογίες.

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι των απατεώνων, ενώ οι δύο συνεργοί παραμένουν ασύλληπτοι. Snapshot powered by AI

Μια καλοσχεδιασμένη απάτη στην περιοχή Ντεβάς του Μαντνιά Πραντές, στην κεντρική Ινδία, είχε θύματα 42 οικογένειες, που ήλπιζαν να δουν τους γιους τους να παντρεύονται σε μία μαζική γαμήλια τελετή.

Τα νήματα κινούσε ένα ζευγάρι, μαζί με άλλους δύο συνεργούς. Επικοινωνούσαν με άνδρες που αναζητούσαν σύζυγο.

Τους έλεγαν ότι κορίτσια που ζούσαν σε ένα ορφανοτροφείο στο Ιντόρε ήταν έτοιμα για γάμο.

Στη συνέχεια, έπαιρναν χρήματα από τους νεαρούς άνδρες με το πρόσχημα της εγγραφής και τους ζητούσαν να υποβάλουν έγγραφα μέσω διαδικτύου. Ανέβαζαν φωτογραφίες των κοριτσιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις έστελναν στα κινητά τηλέφωνα των υποψήφιων γαμπρών.

Μάλιστα υπόσχονταν πως στον γάμο τους θα παραβρεθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, ο οποίος θα τους έδινε και γαμήλιο δώρο Αφού τους έδειχναν τις φωτογραφίες των κοριτσιών, ισχυρίζονταν ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Μοχάν Γιαντάβ θα παρευρισκόταν και θα παρέδιδε επίσης μια γαμήλια επιταγή ύψους 51.000 ρουπίων (457 ευρώ).

Το ραντεβού γνωριμίας των γαμπρών με τις «νύφες» ορίστηκε για τις 24 Μαΐου, και την επομένη θα τελούνταν οι γάμοι σε μία μαζική τελετή.

Στις 8 το πρωί της 24ης Μαΐου, 42 γαμπροί κλήθηκαν στον ναό Μάτα Τέκρι στο Ντεβάς. Οι περισσότεροι γαμπροί ήταν περίπου 40 ετών. Υπήρχαν επίσης μερικοί γαμπροί στην ηλικία των 60 ετών.

In Dewas MP, 42 grooms arrived for weddings, but not a single bride arrived. A case of fraud involving 25,000 rupees each has surfaced. Photos downloaded from Instagram were used to invite people to weddings, and they are referring to an orphanage in Indore. pic.twitter.com/xCP0BN2cMx — Dharm (@dhram00) May 26, 2026

Ένας γαμπρός πλήρωσε για τον γάμο 25.000 ρουπίες (224 ευρώ) για τον γάμο, ενώ ένας άλλος επέλεξε τη νύφη από τη φωτογραφία στο κινητό και πλήρωσε 12.000 ρουπίες (107 ευρώ). Τον ενημέρωσαν να έρθει με απλά ρούχα. Η ενδυμασία του γαμπρού και άλλες τελετές θα γίνονταν επί τόπου.

Όταν οι 42 γαμπροί έφτασαν στον χώρο γύρω στις 8 το πρωί της Κυριακής, τους υποδέχτηκε το ζευγάρι που διοργάνωσε την εκδήλωση. Έλεγαν συνεχώς στους γαμπρούς ότι οι νύφες ήταν καθοδόν και όλη την ημέρα έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες. Όμως, όταν έπεσε η νύχτα, κανείς δεν είχε φτάσει. Όταν οι γαμπροί άρχισαν να ανησυχούν, υποψιαζόμενοι πια την απάτη, ο άνδρας παραδέχτηκε ότι όλοι είχαν εξαπατηθεί σε όλη αυτή την υπόθεση.

Κλήθηκε η αστυνομία και το ζευγάρι των απατεώνων συνελήφθη, ενώ οι δύο συνεργοί τους αναζητούνται.