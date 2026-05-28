Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

Πλήρωσαν για να παντρευτούν, περίμεναν δύο ημέρες, αλλά οι νύφες δεν ήρθαν ποτέ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

Aρχείου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • 42 Ινδοί γαμπροί πλήρωσαν χρήματα για μαζικούς γάμους με νύφες που δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην περιοχή Ντεβάς του Μαντνιά Πραντές.
  • Η απάτη οργανώθηκε από ένα ζευγάρι και δύο συνεργούς που παρουσίαζαν ψεύτικες φωτογραφίες κοριτσιών και υποσχόταν την παρουσία του πρωθυπουργού και γαμήλιο δώρο.
  • Οι υποψήφιοι γαμπροί συγκεντρώθηκαν στον ναό Μάτα Τέκρι στις 24 Μαΐου, αλλά οι νύφες δεν εμφανίστηκαν και οι διοργανωτές ομολόγησαν την απάτη μετά από πολλές δικαιολογίες.
  • Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι των απατεώνων, ενώ οι δύο συνεργοί παραμένουν ασύλληπτοι.
Snapshot powered by AI

Μια καλοσχεδιασμένη απάτη στην περιοχή Ντεβάς του Μαντνιά Πραντές, στην κεντρική Ινδία, είχε θύματα 42 οικογένειες, που ήλπιζαν να δουν τους γιους τους να παντρεύονται σε μία μαζική γαμήλια τελετή.

Τα νήματα κινούσε ένα ζευγάρι, μαζί με άλλους δύο συνεργούς. Επικοινωνούσαν με άνδρες που αναζητούσαν σύζυγο.

Τους έλεγαν ότι κορίτσια που ζούσαν σε ένα ορφανοτροφείο στο Ιντόρε ήταν έτοιμα για γάμο.

Στη συνέχεια, έπαιρναν χρήματα από τους νεαρούς άνδρες με το πρόσχημα της εγγραφής και τους ζητούσαν να υποβάλουν έγγραφα μέσω διαδικτύου. Ανέβαζαν φωτογραφίες των κοριτσιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις έστελναν στα κινητά τηλέφωνα των υποψήφιων γαμπρών.

Μάλιστα υπόσχονταν πως στον γάμο τους θα παραβρεθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, ο οποίος θα τους έδινε και γαμήλιο δώρο Αφού τους έδειχναν τις φωτογραφίες των κοριτσιών, ισχυρίζονταν ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Μοχάν Γιαντάβ θα παρευρισκόταν και θα παρέδιδε επίσης μια γαμήλια επιταγή ύψους 51.000 ρουπίων (457 ευρώ).

Το ραντεβού γνωριμίας των γαμπρών με τις «νύφες» ορίστηκε για τις 24 Μαΐου, και την επομένη θα τελούνταν οι γάμοι σε μία μαζική τελετή.

Στις 8 το πρωί της 24ης Μαΐου, 42 γαμπροί κλήθηκαν στον ναό Μάτα Τέκρι στο Ντεβάς. Οι περισσότεροι γαμπροί ήταν περίπου 40 ετών. Υπήρχαν επίσης μερικοί γαμπροί στην ηλικία των 60 ετών.

Ένας γαμπρός πλήρωσε για τον γάμο 25.000 ρουπίες (224 ευρώ) για τον γάμο, ενώ ένας άλλος επέλεξε τη νύφη από τη φωτογραφία στο κινητό και πλήρωσε 12.000 ρουπίες (107 ευρώ). Τον ενημέρωσαν να έρθει με απλά ρούχα. Η ενδυμασία του γαμπρού και άλλες τελετές θα γίνονταν επί τόπου.

Όταν οι 42 γαμπροί έφτασαν στον χώρο γύρω στις 8 το πρωί της Κυριακής, τους υποδέχτηκε το ζευγάρι που διοργάνωσε την εκδήλωση. Έλεγαν συνεχώς στους γαμπρούς ότι οι νύφες ήταν καθοδόν και όλη την ημέρα έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες. Όμως, όταν έπεσε η νύχτα, κανείς δεν είχε φτάσει. Όταν οι γαμπροί άρχισαν να ανησυχούν, υποψιαζόμενοι πια την απάτη, ο άνδρας παραδέχτηκε ότι όλοι είχαν εξαπατηθεί σε όλη αυτή την υπόθεση.

Κλήθηκε η αστυνομία και το ζευγάρι των απατεώνων συνελήφθη, ενώ οι δύο συνεργοί τους αναζητούνται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

13:03WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ