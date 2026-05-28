Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

Κατάφερε να ξεφύγει πηδώντας στο κενό, τη βρήκε σε άθλια κατάσταση και ημίγυμνη διερχόμενος Ιταλός οδηγός

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μια συμμορία μεταναστών από πέντε άνδρες απήγαγε μια τουρίστρια από την Κολομβία και στη συνέχεια την υπέβαλε σε 72 ώρες βίαιου ομαδικού βιασμού στην Ιταλία.

Η 32χρονη είχε φτάσει στη Ρώμη μόλις πριν από δέκα ημέρες, και είχε βγει μόνη της για δείπνο κοντά στον σταθμό Τερμίνι, όταν έξω από το εστιατόριο, την προσέγγισε ένας άνδρας που την έπεισε να τον ακολουθήσει με το πρόσχημα να της πουλήσει χασίς.

Αφού περπάτησαν για περίπου μισή ώρα, έφτασαν σε ένα φορτηγάκι, όπου ένας άλλος άνδρας την έβαλε με τη βία μέσα.

Την οδήγησε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο οποίο διέμεναν τουλάχιστον 22 παράνομοι μετανάστες, στα ανατολικά προάστια της ιταλικής πρωτεύουσας.

Το θύμα κρατήθηκε αιχμάλωτο στο συγκρότημα για 72 ώρες, όπου αναγκάστηκε να υποστεί αρκετούς ομαδικούς βιασμούς από πέντε άνδρες που την νάρκωσαν και απείλησαν να την σκοτώσουν. Της έκλεψαν επίσης το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Αφού κατάφερε τελικά να ξεφύγει από την κακοποίηση, ένας Ιταλός οδηγός βρήκε τη γυναίκα να κείτεται ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο.

Την μετέφερε στο κοντινό νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε ειδικό πρόγραμμα για γυναίκες θύματα βίας.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωση τον βιασμό, αλλά και ναρκωτικά στον οργανισμό της.

Ανατριχιαστική περιγραφή

Ανατριχιαστικά είναι όσα είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τη Repubblica.

«Κανείς δεν με βοήθησε, ούτε καν μια γυναίκα που με είδε σε αυτές τις συνθήκες - λέει - δεν ήθελα ποτέ να φάω τίποτα. Σε τρεις μέρες μου πρόσφεραν μόνο τρία τσιγάρα και όταν ζήτησα να μου επιτραπεί να φύγω με απείλησαν με θάνατο».

«Με κλείδωσαν μέσα σε μια παράγκα με λουκέτο και μου είπαν: «Αν φύγεις θα σε σκοτώσω». Όταν κατάφερα να ξεφύγω, άκουσα τον ήχο κάποιου να οπλίζει ένα όπλο».

Η απόδραση

«Κοιμήθηκα μερικές ώρες - συνεχίζει - όταν ξύπνησα, δύο άλλα αγόρια από την Αφρική μπήκαν και με βίασαν με τη σειρά τους. Δεν είχα καν τα ρούχα μου πια, τότε μπήκε μια ξανθιά κοπέλα, μου έδωσε ένα τζιν και ένα σουτιέν».

«Σε μια στιγμή έτρεξα σε ένα μπαλκόνι και πετάχτηκα κάτω - θυμάται ακόμα - Καθώς έτρεχα μακριά άκουσα κάποιον να οπλίζει ένα όπλο. Έτρεξα στην πλατεία και κατάφερα να σκαρφαλώσω πάνω από τον τοίχο. Καθώς έτρεχα μακριά, μπήκα κάτω από φόβο». Εκεί τη βρήκε ο οδηγός.

Η έφοδος και οι συλλήψεις

Οι άνδρες της Ιταλικής Ομάδας Δράσης ξεκίνησαν επείγουσα έρευνα και λίγες ημέρες αργότερα μετά από έφοδο στο κτήριο συνέλαβαν τους δράστες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από το θύμα με την επίδειξη φωτογραφιών.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι οι Saidykhan Lamin και Karamba Kanteh, δύο άνδρες από τη Γκάμπια ηλικίας 29 και 38 ετών, ο Harouna Traore, ένας 43χρονος από το Μάλι, καθώς και οι Isibor Wisdom και Paul Nwabueze, δύο Νιγηριανοί ηλικίας 29 και 39 ετών.

Κατηγορήθηκαν για ομαδικό βιασμό, με επιβαρυντική περίσταση την εκμετάλλευση της ανυπεράσπιστης κατάστασης του θύματος.

Εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, η Ομάδα Δράσης διερευνά επίσης τις ευθύνες τουλάχιστον άλλων τριών ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα που παρέσυρε την κοπέλα από το εστιατόριο, του ατόμου που τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο και των ιδιοκτητών του ακινήτου, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου στο κτήριο, εντοπίστηκαν συνολικά 22 πολίτες χωρών εκτός ΕΕ με καθεστώς παράνομης μετανάστευσης.

Σε έντεκα από αυτούς εκδόθηκαν διαταγές απέλασης και μεταφέρθηκαν στα κέντρα κράτησης πριν από την απέλασή τους.

