Μενίδι: «Απλά άρχισε να με χτυπά», λέει ο 14χρονος - «Δεν χτύπησα κανέναν», απαντά ο Κ. Παπαδόπουλος

Snapshot Ο 14χρονος κατηγορεί τον Κώστα Παπαδόπουλο για αναίτιο ξυλοδαρμό και αρνείται οποιαδήποτε κλοπή στο ζαχαροπλαστείο του πρώην παίκτη ριάλιτι.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι ο ανήλικος και συνεργοί του πραγματοποίησαν κλοπή και ότι τον έπιασε με σκοπό να τον παραδώσει στην αστυνομία.

Ο 14χρονος δέχτηκε χτυπήματα και χρειάστηκε 10 ράμματα, ενώ ο Παπαδόπουλος συνελήφθη για σωματική βία.

Ο Παπαδόπουλος αναφέρει ότι δέχεται απειλές και ζητά φύλαξη για την προστασία της περιουσίας και της σωματικής του ακεραιότητας.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω ασθένειας του δικηγόρου και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις αρχές του 2027. Snapshot powered by AI

Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές παρουσιάζουν οι εμπλεκόμενες πλευρές στην υπόθεση του φερόμενου ξυλοδαρμού 14χρονου από τον πρώην παίκτη ριάλιτι Κώστα Παπαδόπουλο στο Μενίδι.

Ο πάλαι ποτέ παίκτης του Survivor, έχει οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης με την κατηγορία ότι χτύπησε 14χρονο Ρομά, ο οποίος φέρεται να έκλεψε το μαγαζί του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμού, με τον ανήλικο, ωστόσο και τους γονείς του, να αρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή σε κλοπή και να ισχυρίζονται ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος ξυλοκόπησε αναίτια τον 14χρονο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, ο ανήλικος επιμένει ότι ο πρώην παίκτης του Survivor τον καταδίωξε, τον χτύπησε ακόμα και με τα κλειδιά του αυτοκινήτου του στο κεφάλι και όπως λέει έφτασε στο σημείο να τον κλείσει στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος, για να τον παραδώσει σε αστυνομικούς. Ο ίδιος αρνείται ότι νωρίτερα μπήκε στο ζαχαροπλαστείο του Κώστα Παπαδόπουλου για να κλέψει.

«Όπως είχα πάει να δω την παρέα με τον αδερφό μου. Έφυγα πήγαινα σπίτι, δεν ξέρω τι κλέβουν του κυρίου, τι κάνανε και πώς ο κύριος έπιασε εμένα και με χτύπησε. Με μπουνιές στο κεφάλι και με ένα, και με τα κλειδιά του αμαξιού του. Τίποτα δε μου είπε. Απλώς άρχισε να με χτυπάει. Με έπιασε απ’ το λαιμό και με πέταξε μέσα στο πορτ μπαγκάζ. Του είπα “άσε με, δεν είμαι εγώ” και μετά δώσ’ μου. Ο αδερφός μου έτρεξε κι εγώ έκατσα», ανέφερε ο 14χρονος.

Τι ισχυρίζεται ο Κώστας Παπαδόπουλος

Ο Κώστας Παπαδόπουλος από την άλλη υποστηρίζει ότι ο 14χρονος και οι συνεργοί του είχαν πραγματοποιήσει τρεις κλοπές στο ζαχαροπλαστείο του, μέσα σε μόλις 24 ώρες. Ισχυρίζεται ότι τον καταδίωξε, για να πάρει πίσω το κινητό τηλέφωνο υπαλλήλου του.

«Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου όλου φαίνεται», ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο πρώην παίκτης του Survivor υποστηρίζει πως έβαλε τον 14χρονο στο αυτοκίνητο, με στόχο να τον παραδώσει σε αστυνομικό τμήμα. Όταν είδε πως αιμορραγεί τον άφησε ελεύθερο.

«Μετά πήγα σπίτι για να φωνάξει ο πατέρας μου την αστυνομία και μετά η αστυνομία κάλεσε το ΕΚΑΒ. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε ράμματα», υποστήριξε ο 14χρονος.

Οι Αρχές λίγο αργότερα συνέλαβαν τόσο τον Κώστα Παπαδόπουλο για σωματική βία, όσο και τον 14χρονο, που χρειάστηκε να κάνει 10 ράμματα σε νοσοκομείο.

«Μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε φύλαξη από την αστυνομία. Ζητάμε φύλαξη. Να μας– να προσέχουνε την περιουσία μας. Έχουμε πρόβλημα», είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι από τη μέρα του επεισοδίου δέχεται απειλές από αγνώστους και φοβάται τόσο για τη σωματική του ακεραιότητα όσο και για το ζαχαροπλαστείο που διατηρεί.

«Μου έχουν πάρει δύο τηλέφωνα για να πλήξουν την περιουσία μου. Έχω πάει, το έχω αναφέρει στην αστυνομία. Έχει σταματήσει αυτό. Τους καλέσανε και ηρέμησε το θέμα», υποστήριξε ο πρώην παίκτης ριάλιτι.

Η δίκη στο αυτόφωρο αναβλήθηκε χθες, καθώς ο δικηγόρος του ζαχαροπλάστη δήλωσε ασθένεια. Η νέα δίκη ορίστηκε για τις αρχές του 2027, με τις Αρχές να παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να μην προκληθεί ένα νέο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης