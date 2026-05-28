Γερμανία: Σύγκρουση τραμ στο Ανόβερο - 12 τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο τραμ, το απόγευμα της Πέμπτης στο Ανόβερο της Γερμανίας

Οι αρχές πιστεύουν ότι η σύγκρουση του τραμ στο Ανόβερο προκλήθηκε από αστοχία σημείων.

Οι τραυματίες – ηλικίας μεταξύ 15 και 87 ετών – υπέστησαν ελαφρά τραύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας.

Ένα από τα τραμ μπόρεσε να σταματήσει γρήγορα στη στάση «Allerweg», επιτρέποντας στους επιβάτες του να αποβιβαστούν σώοι.

Τουλάχιστον 20 επιβάτες παρέμειναν στο δεύτερο τραμ, το οποίο σταμάτησε σε γειτονική διασταύρωση.

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπου βοήθησαν τους επιβάτες και περιέθαλψαν τους τραυματίες.

Ο γερμανικός φορέας δημόσιων συγκοινωνιών Üstra οργάνωσε υπηρεσία αντικατάστασης με λεωφορεία για τις κλειστές γραμμές τραμ, οι οποίες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία γύρω τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα).