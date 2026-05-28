«Σκιά Έμπολα» πάνω από το Μουντιάλ: Έκτακτα μέτρα από ΗΠΑ - Μεξικό - Καναδά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς ανακοίνωσαν σήμερα μια σειρά ταξιδιωτικών περιορισμών για όσους φτάνουν από περιοχές της Αφρικής που πλήττονται από την επιδημία του Έμπολα, με σκοπό να προστατεύσουν τους πολίτες και τους επισκέπτες τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

«Η υγεία και η ασφάλεια κάθε προσώπου παραμένει κορυφαία προτεραιότητά μας, καθώς υποδεχόμαστε όλον τον κόσμο στη Βόρεια Αμερική» αναφέρουν στην ανακοίνωση, χωρίς να περιγράφουν με λεπτομέρειες τα μέτρα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε στις 17 Μαΐου ότι η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί και σε γειτονικές χώρες. Πολλές κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν τον κίνδυνο. Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο σε μη Αμερικανούς πολίτες που ταξίδεψαν τις τελευταίες εβδομάδες στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν. Την Παρασκευή η απαγόρευση επεκτάθηκε και στους κατόχους «πράσινης κάρτας» που βρέθηκαν σε αυτές τις χώρες τις προηγούμενες 21 ημέρες.

Από την Τετάρτη ο Καναδάς απαγορεύει επίσης την είσοδο στη χώρα, για 90 ημέρες, των προσώπων που κατοικούν στις τρεις αφρικανικές χώρες. Οι Καναδοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι του Καναδά που βρέθηκαν σε αυτές τις χώρες τις προηγούμενες εβδομάδες αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα μπαίνουν σε καραντίνα για 21 ημέρες, αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου.

Το Μεξικό επιβάλλει επίσης καραντίνα 21 ημερών σε όσους φτάνουν αεροπορικώς στη χώρα, λαμβάνει μέτρα στα αεροδρόμια και προέτρεψε τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στη ΛΔ του Κονγκό.

«Σύντομα» θα υπάρχει εμβόλιο

Ένα εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, που ευθύνεται για την επιδημία στη ΛΔ του Κονγκό, θα είναι διαθέσιμο από εφέτος, διαβεβαίωσε σήμερα ο επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

Λόγω έλλειψης εμβολίου και θεραπείας για το συγκεκριμένο στέλεχος τα μέτρα που εφαρμόζονται βασίζονται κυρίως στην τήρηση των υγειονομικών κανονισμών και τον γρήγορο εντοπισμό των κρουσμάτων.

«Για αυτό που είμαστε βέβαιοι είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, η Africa CDC θα διασφαλίσει ότι θα διαθέτουμε εμβόλια και θεραπεία για το Μπουντιμπούγκιο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της, Ζαν Κασέγια, μιλώντας διαδικτυακά σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

