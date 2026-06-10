Λόγγος Αιγίου: Διώκεται για ανθρωποκτονία ο Ιταλός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου, καθώς ο Ιταλός συλληφθέντας για οπλοκατοχή, διώκεται πλέον και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του γιου της.

Ο 65χρονος που αρνείται ακόμα την διπλή ανθρωποκτονία, έχει οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή. Ο Ιταλός υπήκοος, που κατά πληροφορίες κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς ήταν σε κατάσταση μέθης, φέρεται να μην παραδέχεται τις πράξεις του.

Σύμφωνα πάντως με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 65χρονος φέρεται να σκότωσε πρώτα τον γιο. Ο 26χρονος φέρει τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, το οποίο δεν ήταν θανατηφόρο και ο δολοφόνος του, τον αποτελείωσε με μαχαίρι.

Κάπου εκεί πρέπει να ξύπνησε και η μητέρα ακούγοντας τις φωνές και την πάλη, προφανώς επιχείρησε να τον σταματήσει, καθώς η σορός της φέρει πολλά αμυντικά τραύματα κι εν τέλει την μαχαίρωσε κι εκείνη θανάσιμα.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τα ρούχα και το μαχαίρι, καθώς και υλικό από τα νύχια της 54χρονης.

Διαβάστε επίσης