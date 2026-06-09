Τραμπ: «Πρέπει να απαντήσουμε» - Αντίποινα για την κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι από το Ιράν

Με αντίποινα προειδοποίησε το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στα Στενά του Ορμούζ, κατονομάζοντας ως υπεύθυνο το Ιράν.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ.

Στο περιστατικό εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!» έγραψε στο Truth Social

To πλήρωμα του αμερικανικού ελικοπτέρου διασώθηκε από ένα drone, στην πρώτη γνωστή διάσωση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη θάλασσα από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Είπε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος εντόπισε τους δύο αεροπόρους και τους έφερε στην ακτή αφού πέρασαν περίπου δύο ώρες στο νερό.

Το drone που χρησιμοποιήθηκε για τη διάσωση ήταν ένα σκάφος 7,3 μέτρων που ονομάζεται Corsair και κατασκευάζεται από την Saronic Technologies, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Χόκινς.

Το drone ανατέθηκε στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού, που ιδρύθηκε το 2021 ως η πρώτη μονάδα μη επανδρωμένης και τεχνητής νοημοσύνης του Πολεμικού Ναυτικού που εστιάζει στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ και της Διώρυγας του Σουέζ.

Τα ελικόπτερα AH-64 Apache αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για τον αμερικανικό στρατό καθώς επιβάλλει αποκλεισμό στις ιρανικές αποστολές αργού πετρελαίου και στα δεξαμενόπλοια, επιδιώκοντας να πιέσει την Τεχεράνη σε συμφωνία. Τα ελικόπτερα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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