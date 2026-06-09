Tραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν σε δύο ή τρεις ημέρες»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν σε δύο ή τρεις ημέρες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες για τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά από συζήτηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι πιλότοι του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια επισφαλή στιγμή, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είχε πρόσφατα αναζωπυρωθεί πριν σταματήσει προσωρινά. Snapshot powered by AI

Μιλώντας στον αεροδιάδρομο του JFK, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αφήσουν το ένα το άλλο στην ησυχία τους για τουλάχιστον μια εβδομάδα, αφού είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Χτυπήθηκε και ανταπέδωσε το χτύπημα, και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά τον χτύπησαν, ανταπέδωσε την επίθεση και τώρα τα παράτησαν. Οπότε θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για άλλη μια εβδομάδα ή κάτι τέτοιο.»

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στις τελευταίες στροφές μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας με το Ιράν που δεν θα του επιτρέψει με κανέναν τρόπο να διαμορφώσει ή να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε: «Και τα Στενά [του Ορμούζ] θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι πιλότοι του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε κοντά στο στενό χθες το βράδυ είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Ο Τραμπ έχει κάνει και στο παρελθόν δηλώσεις για μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία, μόνο και μόνο για να αναζωπυρωθεί η σύγκρουση για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά, τα σχόλιά του έρχονται σε μια επισφαλή στιγμή, καθώς το Ιράν και το Ισραήλ σταμάτησαν τις εχθροπραξίες, μετά την ανταλλαγή νέων πυρών την Κυριακή και τη Δευτέρα.

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