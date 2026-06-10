Γυναίκα με προχωρημένο Αλτσχάιμερ άρχισε υψηλό διάλογο αφότου έφαγε «μαγικά» μανιτάρια

Μια πρόσφατη έκθεση στο Frontiers in Neuroscience περιγράφει την περίπτωση μιας ηλικιωμένη γυναίκας με προχωρημένο Αλτσχάιμερ, η οποία εμφάνισε προσωρινές βελτιώσεις μετά την λήψη υψηλής δόσης μανιταριών που περιείχαν ψιλοκυβίνη.

Η περίπτωση είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι η ψιλοκυβίνη θεραπεύει ή αντιστρέφει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η αναφορά αφορά μια γυναίκα 80 ετών, επομένως τα ευρήματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια πρώιμη επιστημονική παρατήρηση, όχι ως σύσταση θεραπείας.

Τι συνέβη ακριβώς;

Η ασθενής ήταν μια Ιαπωνοαμερικανίδα με 10ετές ιστορικό νόσου Αλτσχάιμερ. Για περίπου 5 χρόνια, είχε σοβαρή λειτουργική εξασθένηση, χρόνια ακράτεια ούρων, δυσκολία στην κατάποση, εξαρτημένη κινητικότητα, επίπεδο συναίσθημα και πολύ περιορισμένη αυθόρμητη ομιλία, κυρίως μειωμένη σε μεμονωμένες συλλαβές.

Αδιευκρίνιστο ποιοι και πώς, της έδωσαν 5 γραμμάρια μανιταριών ψιλοκυβίνης του στελέχους Enigma σε ιδιωτικό κλινικό περιβάλλον. Οι ειδικοί περιγράφουν αυτήν τη δόση ως αρκετά υψηλή, αν και δεν υπάρχει καθιερωμένο πλαίσιο δοσολογίας ψιλοκυβίνης για προχωρημένη άνοια.

Η οξεία φάση ήταν σωματικά έντονη. Η ασθενής ανέπτυξε αυτόνομη ενεργοποίηση, έντονη εφίδρωση, υποψία υπερθερμίας και παρατεταμένη κατάσταση βαθύ ύπνου. Περίπου 19 ώρες αργότερα, ξεκίνησε αυθόρμητα μια βαθιά αυτοβιογραφική συζήτηση που διήρκεσε αρκετές ώρες!

Ποιες βελτιώσεις αναφέρθηκαν;

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, οι συγγραφείς της έκθεσης ανέφεραν βελτιώσεις σε διάφορους τομείς: η ακράτεια ούρων μειώθηκε, το περπάτημα βελτιώθηκε, η ασθενής ντυνόταν μόνη της, έδειχνε μεγαλύτερη συναισθηματική ανταπόκριση, αλληλεπιδρούσε κοινωνικά, ανέκτησε λεπτομέρειες παλιότερων διαλόγων και συμμετείχε σε αυθόρμητη συζήτηση.

Έναν μήνα αργότερα, έλαβε μια δεύτερη εποπτευόμενη συνεδρία αυτήν τη φορά με 3 γραμμάρια μανιταριών με ψιλοκυβίνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, φέρεται να ήταν λεκτικά πιο εκφραστική, έδειξε αυθόρμητο χιούμορ, είχε βελτιωμένη μίμηση και ευκινησία του προσώπου και περιέγραψε θετικές εικόνες από το σερφ με τον γιο της σε ένα γαλήνιο νησί.

Αυτές οι αλλαγές περιγράφηκαν ως κλινικά σημαντικές, αλλά και παροδικές. Η έκθεση, εντούτοις, δεν δείχνει ότι η υποκείμενη νόσος Αλτσχάιμερ αντιστράφηκε.

Τι είπαν οι ειδικοί για την περίπτωση αυτή;

Οι συγγραφείς ήταν προσεκτικοί στον τρόπο που ερμήνευσαν τα ευρήματα. Έγραψαν ότι η περίπτωση δεν πρέπει να νοείται ως αντιστροφή της παθολογίας του Αλτσχάιμερ. Αντίθετα, πρότειναν ότι μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποια «υπολειμματική λειτουργική ικανότητα» ίσως παραμένει ακόμη και σε προχωρημένο νευροεκφυλισμό και να γίνεται προσωρινά προσβάσιμη υπό ορισμένες συνθήκες εγκεφαλικού δικτύου.

Η περίπτωση της ηλικιωμένης είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι η ψιλοκυβίνη προκάλεσε τις βελτιώσεις ή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η εργασία είχε επίσης σημαντικούς περιορισμούς. Δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση βιοδεικτών ή προηγμένη νευροαπεικόνιση, επομένως οι μικτοί ή εναλλακτικοί νευροεκφυλιστικοί παράγοντες δεν μπορούσαν να αποκλειστούν πλήρως. Ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση πραγματικού κόσμου, όχι μια τυχαιοποιημένη δοκιμή, και δεν υπήρχαν διαθέσιμες ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ύποπτου επεισοδίου υπερθερμίας.

Γιατί αυτό δεν πρέπει να αντιγραφεί αυθαίρετα

Αυτή η περίπτωση δεν πρέπει να ενθαρρύνει τις οικογένειες να δίνουν μανιτάρια ψιλοκυβίνης σε κάποιον με άνοια. Μια εμπειρία υψηλής δόσης ψυχεδελικού μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, φόβο, διέγερση, καρδιαγγειακό στρες, ατυχήματα και απρόβλεπτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Σε έναν αδύναμο ηλικιωμένο ενήλικα με προχωρημένη άνοια, αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτεροι.

Το μόνο υπεύθυνο συμπέρασμα είναι ότι η περίπτωση αξίζει ελεγχόμενη έρευνα. Μελλοντικές μελέτες θα χρειαστούν ιατρικό έλεγχο, απεικόνιση, βιοδείκτες, τυποποιημένη δοσολογία, παρακολούθηση ασφάλειας και ομάδες σύγκρισης πριν κάποιος μπορέσει να μάθει εάν η ψιλοκυβίνη έχει χρήσιμο ρόλο στη φροντίδα της νόσου Αλτσχάιμερ.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσε η ψιλοκυβίνη να βοηθήσει στην επικοινωνία στην προχωρημένη άνοια;

Αυτή η περίπτωση εγείρει αυτήν την πιθανότητα, αλλά δεν την αποδεικνύει. Η προσωρινή βελτίωση ενός μεμονωμένου ασθενούς μπορεί να αντικατοπτρίζει μια ασυνήθιστη ατομική απόκριση, παρατήρηση φροντιστή, επιδράσεις στο εγκεφαλικό δίκτυο ή άλλους παράγοντες που χρειάζονται ελεγχόμενες δοκιμές.

Γιατί η βελτίωση της ακράτειας ούρων ήταν τόσο αξιοσημείωτη;

Η εγκράτεια ούρων εξαρτάται από την επίγνωση, την κίνηση, τον εκτελεστικό έλεγχο και τη σηματοδότηση εγκεφάλου-σώματος. Η επιστροφή της εγκράτειας μετά από χρόνια ακράτειας ήταν αρκετά ασυνήθιστη, ώστε οι συγγραφείς την τόνισαν ως μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές.

Μελετούν κλινικές δοκιμές την ψιλοκυβίνη για τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικά γύρω από τη διάθεση, το άγχος, τη νευροπλαστικότητα και τις επιδράσεις στο εγκεφαλικό δίκτυο, αλλά η ψιλοκυβίνη δεν είναι εγκεκριμένη θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ασθενείς και οι οικογένειες θα πρέπει να αναζητούν μόνο ρυθμιζόμενες κλινικές δοκιμές, όχι μη επιβλεπόμενη χρήση.

Συμπέρασμα

Μια ηλικιωμένη γυναίκα με προχωρημένο Αλτσχάιμερ ανέκτησε προσωρινά την ομιλία, την εγκράτεια, την κινητικότητα, τη συναισθηματική ανταπόκριση και την κοινωνική δέσμευση μετά από υψηλή δόση μανιταριών με ψιλοκυβίνη.

Αλλά παραμένει μία και μόνη περίπτωση. Δεν αποδεικνύει την αντιστροφή της νόσου, δεν τεκμηριώνει την ασφάλεια της «θεραπείας» και δεν δικαιολογεί την μίμηση. Η πραγματική της αξία έγκειται στο ότι δίνει στους ερευνητές έναν λόγο να διερευνήσουν εάν ορισμένες χαμένες λειτουργίες στην προχωρημένη άνοια μπορούν να επανενεργοποιηθούν προσωρινά υπό προσεκτικά ελεγχόμενες νευροτροποποιητικές συνθήκες.

Πηγές:

iflscience.com

frontiersin.org (1)

frontiersin.org (2)

alz.org