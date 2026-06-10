Στην UCB η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου

Η UCB ανακοίνωσε την ένταξη της Μαριάντζελας Οικονομοπούλου στην εταιρεία, στη θέση της SEE Head of Access & External Engagement για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Newsbomb

Στην UCB η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου
UCB
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Τη θέση της SEE Head of Access & External Engagement για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατέχει από τις 2 Ιουνίου 2026, η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου, η οποία παλαιότερα είχε διατελέσει και General Manager & Board Member στο PhARMA Innovation Forum (PIF) Ελλάδας.

Στο νέο της ρόλο, η κυρία Οικονομοπούλου θα ηγηθεί της στρατηγικής Access & External Engagement στην περιοχή, με στόχο τη βελτίωση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και την ενίσχυση ουσιαστικών συνεργασιών με τους βασικούς stakeholders του οικοσυστήματος υγείας. Σημειώνεται ότι η UCB, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και λύσεων για σοβαρές παθήσεις του ανοσοποιητικού ή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου διαθέτει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στους τομείς External Affairs και Market Access, με σημαντική πορεία στη φαρμακοβιομηχανία και τον κλάδο του MedTech. Πριν την UCB, κατείχε τη θέση της Head of External Affairs and Patient Value Access στην Takeda για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Έχει επίσης διατελέσει General Manager & Board Member στο PhARMA Innovation Forum (PIF) Ελλάδας και Head of External Affairs & Market Access στη Medtronic Hellas.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Βιολογία και MBA, συνδυάζοντας επιστημονική εξειδίκευση με στρατηγική επιχειρηματική σκέψη. Με επίκεντρο τον ασθενή και βαθιά γνώση του οικοσυστήματος υγείας, η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία λύσεων που βελτιώνουν την πρόσβαση και τη ζωή των ανθρώπων.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η κυρία Οικονομοπούλου δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα να εντάσσομαι στην ομάδα της UCB και να αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο σε μια τόσο σημαντική περιοχή. Προσβλέπω στη συνεργασία με τις ομάδες της εταιρείας και τους φορείς του οικοσυστήματος υγείας, με κοινό στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις».

Ο Γιάννης Κόκκοτος Country Lead Greece και η Florentina Pancescu General Manager του SEE cluster, δήλωσαν: «Καλωσορίζουμε την Μαριάντζελα Οικονομοπούλου στην ομάδα της UCB. Η εμπειρία της και η στρατηγική της ματιά στον χώρο της υγείας ενισχύουν σημαντικά την ομάδα μας και την αποστολή μας να βελτιώνουμε τη ζωή των ασθενών μέσα από την καινοτομία».

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