Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενοίκια

«Απογειώθηκε» ο δείκτης του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Γιάννης Νικηφοράκης

Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενοίκια
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  • Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 5,2%.
  • Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στη στέγαση (11,6%) και τις μεταφορές (11,5%) λόγω ενοικίων και καυσίμων.
  • Οι τιμές ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά, με το πετρέλαιο θέρμανσης να σημειώνει αύξηση 53,2%.
  • Τα τρόφιμα παρουσίασαν συνολική αύξηση 3,5%, με μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας όπως μοσχάρι (+17,6%) και αρνί (+16,2%).
  • Οι υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση, με επιτάχυνση τον Μάιο λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
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Σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σε ένα επίμονο «κύμα» ακρίβειας, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια.

Ο δείκτης τιμών καταναλώτή διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο και μόλις 2,5% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι το δεύτερο διαδοχικό ενεργειακό σοκ λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι δευτερογενείς επιπτώσεις αυτού διαχέονται πλέον σε ολόκληρη την οικονομία.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές. Η ομάδα της στέγασης κατέγραψε ετήσια αύξηση ύψους 11,6%, αντανακλώντας τις ανατιμήσεις στα ενοίκια, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατοικία.

Αντίστοιχα, οι μεταφορές αυξήθηκαν κατά 11,5%, λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων, των ανταλλακτικών και του κόστους συντήρησης των οχημάτων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις σε επιμέρους ενεργειακά προϊόντα:

  • Πετρέλαιο θέρμανσης: +53,2%
  • Άλλα καύσιμα: +34,8%
  • Πετρέλαιο κίνησης: +24,4%
  • Βενζίνη: +21,5%
  • Φυσικό αέριο: +21%

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αποκλιμακωθεί, η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» σημείωσε νέα αύξηση της τάξεως του 3,5%.

Ανάμεσα στα προϊόντα που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις ξεχωρίζουν:

  • Μοσχάρι: +17,6%
  • Αρνί και κατσίκι: +16,2%
  • Ψάρια αλίπαστα: +12,6%
  • Φυτικά λίπη και μαργαρίνες: +10,6%
  • Πουλερικά: +6,0%
  • Καφές: +5,2%
  • Λαχανικά: +4,1%
  • Φρούτα: +3,5%

Στον αντίποδα, αποκλιμάκωση κατεγράφη στο ελαιόλαδο (-11,1%), τα δημητριακά πρωινού (-7,8%) και τα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια (-3,5%).

Σημαντικές αυξήσεις κατεγράφησαν και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και την κατανάλωση εκτός σπιτιού.

Η κατηγορία «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» ενισχύθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση, καθώς οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και ξενοδοχεία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Μόνο τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, οι τιμές στην κατηγορία αυξήθηκαν κατά 2,8%, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει και στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση ύψους 0,2%.

Όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 4,9% τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Ενώ, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

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