PosoKanei: Πότε έρχεται το νέο «εργαλείο» για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα PosoKanei αντικαθιστά τον e–katanalotis στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Newsbomb

PosoKanei: Πότε έρχεται το νέο «εργαλείο» για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ
INTIME.
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Μέσα στις επόμενες ημέρες «έρχεται» η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Ανάπτυξης με το όνομα PosoKanei, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν μέσα από ένα διαδικτυακό «σερφάρισμα», ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή μία σειρά αυτών σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το νέο βήμα περιλαμβάνει την αξιοποίηση εξειδικευμένων δεδομένων από την αγορά, με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η λίστα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων (SKUs), τόσο επώνυμων προϊόντων, όσο και ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχουν πρωταγωνιστκό ρόλο και στη νέα εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όνομα Agro–Verify, η οποία θα αποκαλύπτει την πορεία της τιμής από το χωράφι, στο ράφι.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας PosoKanei, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ψηφιακού «εργαλείου» στην παρακολούθηση των τιμών και τη σύγκριση προϊόντων από τους καταναλωτές.

Βήμα – βήμα: Πώς λειτουργεί η σύγκριση τιμών

Η διαδικασία εύρεσης των οικονομικότερων προϊόντων είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα:

  1. Αναζήτηση προϊόντος: Ο χρήστης πληκτρολογεί το προϊόν που ψάχνει στη μπάρα αναζήτησης (π.χ. «γάλα», «ελαιόλαδο», «απορρυπαντικό») ή πλοηγείται στις διαθέσιμες κατηγορίες.

  2. Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο: Η πλατφόρμα εμφανίζει το συγκεκριμένο προϊόν και παραθέτει την τιμή του σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πού πωλείται φθηνότερα.

  3. Δημιουργία ψηφιακού καλαθιού: Οι καταναλωτές μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε ένα «έξυπνο καλάθι».

  4. Τελική ανάλυση κόστους: Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, δείχνοντας ξεκάθαρα από πού συμφέρει να γίνει η αγορά.

Τα βασικά οφέλη για τον καταναλωτή

  • Διαφάνεια και ενημέρωση: Οι τιμές επικαιροποιούνται συνεχώς, επιτρέποντας στον καταναλωτή να γνωρίζει τις τρέχουσες προσφορές πριν καν βγει από το σπίτι.

  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Αποφεύγεται η φυσική επίσκεψη σε πολλαπλά καταστήματα για τη σύγκριση προσφορών.

  • Εντοπισμός προσφορών: Η πλατφόρμα αναδεικνύει τις εκπτώσεις και τα πακέτα προσφορών, βοηθώντας στην έξυπνη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

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