Θεοδωρικάκος: Παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία για μειώσεις τιμών

Snapshot Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παρατείνει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Το πλαφόν εφαρμόζεται αυστηρά από ανεξάρτητη αρχή και η παράτασή του κρίνεται αναγκαία λόγω συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ από το υπουργείο Οικονομικών, αλλά λαμβάνονται μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Τα επίσημα στοιχεία για την αύξηση των ενοικίων υποεκτιμούν την πραγματική αύξηση, που είναι σχεδόν διπλάσια, και τονίζεται η ανάγκη για νόμιμη δήλωση ενοικίων ώστε να λαμβάνεται επιδότηση.

Όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην αγορά εισπράττονται, ενώ ο υπουργός υπογραμμίζει τη μοναδικότητα και την αυστηρότητα του μέτρου του πλαφόν στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Την πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών, επανέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα της ακρίβειας και του ΦΠΑ, την άνοδο των ενοικίων και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, ενώ, τοποθετήθηκε για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στην αγορά και την είσπραξη των προστίμων.

Παράλληλα, σχολίασε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, εκφράζοντας τη δική του άποψη για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον Κώστα Καραμανλή, αλλά και το ενδεχόμενο επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα ως βασικού πολιτικού αντιπάλου της κυβερνητικής παράταξης στις επόμενες εκλογές.

Για το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «μετά την πολεμική αναμέτρηση στην Μέση Ανατολή που οδήγησε σε ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων αποφασίσαμε την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από την νέα ανεξάρτητη αρχή.

Το πλαφόν αυτό λήγει στις 30 Ιουνίου αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε γιατί οι αιτίες που να οδήγησαν να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν αρθεί. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Στοχεύουμε να υπάρξει μια συμφωνία, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία δεν μπορώ να το προκαταλάβω. Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και να δούμε πως θα εξελιχθεί στην συνέχεια».

Για τον ΦΠΑ, είπε πως «είναι θέμα του υπουργείου Οικονομικών το οποίο έχει διευκρινίσει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση την μείωσή του σε κανένα προϊόν άρα δεν μπορεί ο υπουργός Ανάπτυξης να κάνει κάτι για αυτό. Συνολικά ως κυβέρνηση κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, των πολιτών αυτής της χώρας, ενισχύουμε τους πιο αδύναμους με μια σειρά μέτρων αλλά προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση».

Σε σχέση με την αύξηση των ενοικίων, ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε πως «αν δείτε τα επίσημα στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων δίνουν ένα ποσοστό της τάξης του 30%, αυτό δεν ισχύει είναι πολύ παραπάνω. Η διαφορά είναι διπλασιασμός αλλά δυστυχώς πολλά νοίκια πληρώνονται μαύρα.

Η κυβέρνηση πήρε ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο, το ότι δίνουμε ένα νοίκι σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο είναι μια σοβαρή στήριξη αλλά τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το δείχνουν ως μέσο νοίκι περίπου 260- 280€ το οποίο είναι αστείο να το συζητάμε. Πιστεύω ότι το μέσο νοίκι πρέπει να είναι κάπου στα 700-800€ και για αυτό καλά θα κάνουν όλοι να το δηλώνουν κανονικά γιατί έτσι θα παίρνουν κανονικά την επιδότηση από το κράτος».

Σε ερώτηση αν εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι «έχουν εισπραχθεί όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Όταν μετά πάνε στην Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν κακώς εισπράχθηκαν για να γυρίσει πίσω την κατάσταση αλλά κατά βάση εισπράττονται. Πείτε μου ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει επιβάλλει αυτό το σκληρό μέτρο του πλαφόν στα κέρδη;

Δεν υπάρχει καμία. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Οι έλεγχοι γίνονται, πρόστιμα επιβάλλονται, πρόστιμα πληρώνονται και πιστέψτε με ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβάλλεται πρόστιμο γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά καλείται να πληρώσει αλλά ότι χαλάει η εικόνα της και αυτό στο εμπόριο είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην σημερινή ΝΔ, δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει κόμμα και να επιτεθεί στη ΝΔ. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Τον καλώ να αναθεωρήσει την σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μια πιο ιστορική ματιά».

Για τον Κώστα Καραμανλή, είπε πως «είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας. Πολλά χρόνια αρχηγός της παράταξης, πρωθυπουργός της χώρας με τη δική του θετική συμβολή στα πράγματα νομίζω ότι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει αποστάσεις πρέπει να αρθεί. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο άρα η ΝΔ πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο».

Τ'ελος, ερωτηθείς αν εκτιμά ότι αντίπαλος της ΝΔ στις εκλογές θα είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως «είναι πολύ πιθανό, οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης θέσης. Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι “μπροστά με τη ΝΔ προς το 2030 ή επιστροφή στο πείραμα Τσίπρα και στο 2015”».

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