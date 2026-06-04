Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο»

«Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται και μάλιστα με ακραία επιθετικό τρόπο», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο»
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  • Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εφαρμόζεται ως προσωρινό μέτρο για την προστασία των καταναλωτών και έχει μειώσει τις ανατιμήσεις κατά 50 φορές και αυξήσει τις μειώσεις τιμών κατά 67 φορές σε 63 κατηγορίες προϊόντων.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 3 εκατ. ευρώ σε πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του πλαφόν, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου και της εποπτείας.
  • Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται από διεθνείς παράγοντες, αλλά λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα.
  • Ο Αναπτυξιακός Νόμος εφαρμόζεται με διαφάνεια και ταχύτητα, με επιστροφή 126 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν τις επενδύσεις τους.
  • Η Ελλάδα κέρδισε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση του εμπορικού σήματος Turkaegean σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεχίζει να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα απέναντι σε πιθανές νέες προσφυγές.
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«Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την Ανεξάρτητη Αρχή να κάνει τους ελέγχους». Αυτό τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν «έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις τον μήνα απ’ ό,τι γίνονταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών». Όπως επισήμανε, αυτό αποδεικνύει «τη χρησιμότητα του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου», καθώς χωρίς το πλαφόν, «η Ανεξάρτητη Αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο: «Δεν είναι για πάντα. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120%. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της Αρχής. «Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», ξεκαθάρισε. Όπως είπε, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στα δύο χρόνια που ο ίδιος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και «έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους».

Για τις πληθωριστικές πιέσεις

Σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, με πρώτο τον διεθνή παράγοντα, αλλά υπογράμμισε πως «ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται και μάλιστα με ακραία επιθετικό τρόπο».

Παράλληλα, τόνισε ότι σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή η νέα εφαρμογή «PosoKanei», μια αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων πλατφορμών, όπως ο e-Katanalotis, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν online πόσο κοστίζει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ.

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι εφαρμόζεται με ταχύτητα, διαφάνεια και ξεκάθαρο προσανατολισμό στη βιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες: «Θέλουμε να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική, να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της γνώσης», σημείωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφάνεια, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης εντόπισε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν λάβει χρήματα τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να υλοποιήσουν τις επενδύσεις, όπως όφειλαν. «Δεσμεύτηκα πως θα τις ελέγξουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Μέχρι σήμερα, έχουμε πάρει πίσω 126 εκατ. ευρώ από 213 επιχειρήσεις», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους».

Για την υπόθεση με το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Όσον αφορά στην υπόθεση με το εμπορικό σήμα Turkaegean, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «δώσαμε μάχη υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Turkaegean». Επισήμανε πως η Ελλάδα κέρδισε σε δεύτερο βαθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως «είναι προφανές ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Turkaegean. Είναι δεδομένη η βούληση της Κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της».

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παραμένει σε εγρήγορση για το θέμα, σχετικά με το ενδεχόμενο η Τουρκία να προσφύγει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είπε πως αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία «ειδικά σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου».

Για το διακύβευμα των επόμενων εκλογών

Τέλος, αναφορικά με το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι πολίτες θα βρεθούν μπροστά σε ένα καθαρό δίλημμα: «Ο ένας δρόμος είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής, για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία και για μια πιο ασφαλή Ελλάδα. Ο άλλος είναι να ξαναγυρίσουμε στο πείραμα “Αλέξης Τσίπρας και αριστερά”, το οποίο το 2015 παραλίγο να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο, για εμάς και τα παιδιά μας. Να συνεχίσουμε μπροστά και να μη ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν», κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

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