Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια στρατηγική επένδυση στη χώρα μπορεί πλέον να απευθυνθεί απευθείας στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις
Συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, Σταύρου Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο για τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της, στο υπουργείο Ενέργειας, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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  • Η Ελλάδα προσφέρει πολιτική σταθερότητα, θεσμική ασφάλεια και βελτιωμένο επενδυτικό περιβάλλον, με διαδικασίες ολοκλήρωσης σε 90 ημέρες μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.
  • Η στρατηγική ανάπτυξης εστιάζει στη βιομηχανία, την πρωτογενή παραγωγή, την έρευνα και καινοτομία, μειώνοντας την εξάρτηση από τον τουρισμό.
  • Ο αναπτυξιακός νόμος κατευθύνει το 90% των ενισχύσεων στη βιομηχανική παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση της προστιθέμενης αξίας και των εξαγωγών.
  • Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της, ενώ προωθείται η σύνδεσή της με μεγαλύτερες επιχειρήσεις και μεταρρυθμίσεις.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ναυπηγική βιομηχανία ως πυλώνα ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των συναφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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«Η Ελλάδα σήμερα προσφέρει πλεονεκτήματα που δεν διαθέτουν πολλές άλλες χώρες: πολιτική σταθερότητα, θεσμική ασφάλεια για το επενδυτικό πλαίσιο και ένα περιβάλλον που βελτιώνεται διαρκώς, ώστε οι επενδύσεις να υλοποιούνται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο συνέδριο «Ελλάδα 2030».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια στρατηγική επένδυση στη χώρα μπορεί πλέον να απευθυνθεί απευθείας στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων. Μέσω του αναπτυξιακού νόμου, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται μέσα σε 90 ημέρες, ενώ η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων. Το συνολικό πλαίσιο είναι θετικό και αυτό αποτυπώνεται στη σταθερή αύξηση των ξένων επενδύσεων που καταγράφεται στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως οι ηγέτιδες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, διανύουν περίοδο αδυναμίας και αστάθειας, ενώ αρκετές μεσογειακές χώρες βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από την Ελλάδα. «Μεγάλη επιτυχία της χώρας μας είναι ότι πέτυχε ταυτόχρονα υψηλή ανάπτυξη του ΑΕΠ και σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της πατρίδας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμα πως «από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα υπεύθυνα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης, πριν ακριβώς δύο χρόνια, τέθηκε ως προτεραιότητά μας η μετάβαση σε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Με βασικούς πυλώνες μια σύγχρονη ελληνική βιομηχανία, έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, στήριξη της έρευνας και καινοτομίας. Ο τουρισμός είναι αναμφίβολα θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας και θέλουμε να συνεχίσει να είναι ισχυρός, όμως δεν μπορεί να αποτελεί τη μονοκαλλιέργεια της οικονομίας. Το νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας».

Όπως σημείωσε ο υπουργός, «το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες δραστηριότητες δημιουργούν εξαγωγές και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Γι' αυτό και η στρατηγική για το νέο παραγωγικό πρότυπο δίνει έμφαση στη βιομηχανία. Ο αναπτυξιακός νόμος κατευθύνει περίπου το 90% των ενισχύσεων στη βιομηχανική παραγωγή και το υπόλοιπο στον τουρισμό, ενώ παλαιότερα συνέβαινε το ακριβώς ανάποδο. Ο τουριστικός κλάδος καταγράφει ήδη τεράστιο τζίρο και υψηλή κερδοφορία. Είναι επομένως σημαντικό οι δημόσιοι πόροι να στηρίζουν επενδύσεις που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, αυξάνουν την προστιθέμενη αξία και ενισχύουν τις εξαγωγές της χώρας μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε επίσης πως η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο αντανακλά και ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. «Για τον λόγο αυτό απαιτείται μια διαφορετική αντίληψη για την εργασία και την παραγωγή. Τα τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν πλέον απόλυτη ανάγκη για την οικονομία μας και σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν καλύτερες αμοιβές και προοπτικές», όπως είπε.

Σε ερώτηση για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε πως «κανείς δεν μπορεί να στηρίζει μακροπρόθεσμα την οικονομική του δραστηριότητα αποκλειστικά στο κράτος. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σχετίζεται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να δει πώς θα γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, πιο παραγωγική, πώς θα βγάζει τα λεφτά της για να κρατήσει τις θέσεις εργασίας της, πώς θα πλασαριστεί σε καινούργιους τομείς της οικονομίας που έχουν προοπτικές και δυναμική».

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ναυπηγική βιομηχανία, στην οποία ρίχνουμε πολύ μεγάλο βάρος για να συμβάλλουμε σε μια δυναμική ανάπτυξη. Είμαστε η ισχυρότερη ναυτιλιακή δύναμη στον πλανήτη και πρέπει να έχουμε ισχύ στον τομέα της ναυπηγοβιομηχανίας και της ναυπηγοεπισκευής. Γύρω από τα ναυπηγεία χτίζονται και είναι απαραίτητες εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να συνδεθούν με τα σχέδια των ναυπηγείων για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο παραγωγικές», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Είναι τεράστιος ο αριθμός του ποσοστού που καλύπτει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην οικονομία μας. Και αυτό δεν είναι προοπτικά βιώσιμο. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, αλλά θα πρέπει να συνδεθούν και με μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και να ενώνονται. Στην οικονομία, αν θέλεις να πετύχεις μακροπρόθεσμα, πρέπει να ενώνεις δυνάμεις για να μεγαλώνεις. Έχουμε δώσει και σχετικά φορολογικά κίνητρα».

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