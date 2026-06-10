«Φεστιβάλ Ολυμπίων»: Ο φιλόδοξος θεσμός, το νέο αμφιθέατρο της Αθήνας και το πολιτιστικό πρόγραμμα

Ένας νέος θεσμός πολιτισμού, τέχνης και αθλητισμού γεννιέται στην πρωτεύουσα

Newsbomb

«Φεστιβάλ Ολυμπίων»: Ο φιλόδοξος θεσμός, το νέο αμφιθέατρο της Αθήνας και το πολιτιστικό πρόγραμμα

* Η εικόνα είναι φωτορεαλιστική.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Στην καρδιά της Αθήνας, στους Κήπους του Ζαππείου, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη διαχρονική ομορφιά, γεννιέται ένας νέος τόπος συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης και ένας φιλόδοξος καινούργιος θεσμός, το «Φεστιβάλ Ολυμπίων».

Από τις 21 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου, με φόντο το εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο, ένας νέος ειδικά διαμορφωμένος χώρος με θερινό αμφιθέατρο χωρητικότητας άνω των 1.000 θεατών, το «Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου», θα φιλοξενήσει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, συναυλίες διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, καθώς και πρωτότυπες δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις συμμετοχικού χαρακτήρα, δημιουργώντας έναν νέο ζωντανό πυρήνα πολιτισμού στο κέντρο της πόλης.

Το Ζάππειο, έργο του εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, θεμελιώθηκε με σκοπό να υπηρετήσει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόοδο. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το ιστορικό αυτό όραμα αναβιώνει μέσα από μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τους πολίτες με τον δημόσιο χώρο, την τέχνη, τη δημιουργία και τη συλλογική εμπειρία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Η μουσική, ως κοινή γλώσσα πολιτισμού και δημιουργίας, αναλαμβάνει να δώσει το εναρκτήριο σήμα αυτής της νέας μεγάλης διοργάνωσης για την Αθήνα, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με μια ξεχωριστή συναυλία Μουσικών Συνόλων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι εμφανίσεις σημαντικών προσωπικοτήτων της μουσικής σκηνής, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κώστας Χατζής, καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες της τζαζ όπως ο Joshua Redman και ο Antonio Faraò. Παράλληλα, το θεατρικό σκέλος του φεστιβάλ περιλαμβάνει εμβληματικά έργα του παγκόσμιου και ελληνικού ρεπερτορίου, μεταξύ των οποίων η «Μήδεια», οι «Εκκλησιάζουσες», η «Αντιγόνη», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» και ο «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», με σημαίνοντα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου, όπως η Μαρίνα Ασλάνογλου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Μελέτης Ηλίας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Ηρώ Μανέ, η Λένα Παπαληγούρα, ο Άκης Σακελλαρίου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και άλλοι σπουδαίοι ομότεχνοί τους.

Ανακαλύψτε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» πατώντας εδώ.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» κατέχουν οι αθλητικές και φιλαθλητικές εκδηλώσεις καθώς και οι μουσικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μυηθεί στην τέχνη και στην αγωνιστική φιλοσοφία της ξιφασκίας μέσα από τη δράση «Νίκησε με το Σπαθί σου», ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου, τη σκυτάλη θα πάρουν το skateboard και το roller skating, δύο από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα Ολυμπιακά αθλήματα.

ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Από την Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, νέοι δημιουργοί και ανερχόμενα μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύ κοινό, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και διαδικασία επιλογής από ειδική πενταμελή επιτροπή. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος θα διαθέσει δωρεάν τον χώρο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία και προσφέροντας ένα ουσιαστικό βήμα έκφρασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται να αποστείλουν το υλικό τους εδώ.


ΠΡΟΒΟΛΗ FIFA WORLD CUP

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου, το Ζάππειο θα φιλοξενήσει μια ειδικά διαμορφωμένη Fun Zone με γιγαντοοθόνη για την παρακολούθηση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συλλογικής θέασης στο κέντρο της πόλης.

Μέσα σε ένα γιορτινό περιβάλλον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον παλμό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις για όλη την οικογένεια.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» από 11 έως 19 Ιουλίου, θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο νέος θεσμός του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» δεν αποτελεί απλώς μια καλοκαιρινή διοργάνωση. Αποτελεί μια νέα πρόταση πολιτισμού και εξωστρέφειας για την Αθήνα, έναν χώρο όπου η τέχνη, ο αθλητισμός, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή των πολιτών συνυπάρχουν αρμονικά.

Το Φεστιβάλ σηματοδοτεί την επανασύνδεση του Ζαππείου με τον διαχρονικό του ρόλο ως τόπου συνάντησης, πολιτιστικής όσμωσης και κοινωνικής ζωής, με προοπτική να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη και τους επισκέπτες της.

Αυτό το καλοκαίρι, οι Κήποι του Ζαππείου ανοίγουν τις πύλες τους και προσκαλούν το κοινό να γίνει μέρος μιας νέας ιστορίας που μόλις ξεκινά, με την ταυτόχρονη επίσημη έναρξη των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ζαππείου Μεγάρου: https://www.zappeion.gr/el/to-zappeion/zappeion-megaron.html

Είσοδος | Ταμείο: Βασιλίσσης Όλγας

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