«Ζούσαμε έναν εφιάλτη» - Ο θείος των παιδιών του Πολωνού καθηγητή στο Newsbomb - Φεύγουν για Πολωνία

Ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, μαζί με τα δύο ανίψια του των οποίων ανέλαβε την επιμέλεια.

Snapshot Η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή ανατέθηκε στον θείο τους με δικαστική απόφαση.

Τα παιδιά έζησαν για 11 μήνες στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιμέλειας.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η διαβίωση των παιδιών με τον θείο τους στην Πολωνία εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τους.

Η οικογένεια του θύματος εκφράζει ικανοποίηση και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ η ποινική υπόθεση της δολοφονίας συνεχίζεται.

Ο θείος των παιδιών ευχαρίστησε το προσωπικό της δομής που φιλοξένησε τα παιδιά και ανέφερε τη δύσκολη αναμονή μέχρι την τελική δικαστική απόφαση. Snapshot powered by AI

Στον θείο των δύο ανήλικων παιδιών, αδελφό του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, Λουκασζ Ζεζιόρσκι, ανατέθηκε με δικαστική απόφαση η οριστική επιμέλεια των παιδιών, σύμφωνα με την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη.

Τα δύο παιδιά είχαν παραμείνει για περίπου 11 μήνες στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης της επιμέλειας. Με την απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκε ότι η διαβίωσή τους στο οικογενειακό περιβάλλον του θείου τους εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τους.

Η οικογένεια του θύματος εμφανίζεται ικανοποιημένη από την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση, ενώ υποστηρίζει ότι πλέον τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον στην Πολωνία, υπό τη φροντίδα στενών συγγενών.

Η σύζυγος και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή INTIME NEWS

Η υπόθεση της δολοφονίας του 43χρονου καθηγητή συνεχίζει να απασχολεί τη Δικαιοσύνη, με την οικογένεια να εκφράζει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και να αναμένει την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

Σε αποκλειστική επικοινωνία με το Newsbomb, ο θείος των παιδιών περιγράφει τη στιγμή της ενημέρωσης για την απόφαση και την ανακούφιση των παιδιών, αλλά και τη μακρά και ψυχοφθόρα αναμονή μέχρι την τελική δικαστική κρίση.

«Τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα που θα πάνε στην Πολωνία. Για εμάς αυτό ήταν μια μορφή δικαιοσύνης, αν και χρειάστηκε να περιμένουμε 11 μήνες. Είχα ήδη την επιμέλεια από τον Νοέμβριο, όμως το δικαστήριο είχε ορίσει ότι ο τόπος διαμονής τους θα είναι ίδρυμα. Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άργησε τόσο πολύ αυτή η διαδικασία. Για τα παιδιά ήταν κάτι πολύ δύσκολο και οι συνέπειες ίσως να μην μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως», ανέφερε.

Ο Πολωνός καθηγητής που δολοφονήθηκε

Ο ίδιος, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα με τα παιδιά, σημειώνει ότι προσπαθεί να σταθεί δίπλα τους όσο γίνεται πιο σταθερά: «Προσπαθώ να αντέξω. Από τις 4 Ιουλίου και μετά όλη η ευθύνη είναι πάνω μου. Τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν είμαι μαζί τους και αυτό μου δίνει δύναμη. Όλη αυτή αναμονή μέχρι την απόφαση ήταν σαν ένας παρατεταμένος εφιάλτης που πλέον έχει τελειώσει».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται βέβαιος ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά: «Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν νέες κινήσεις».

Για τη στάση των Aρχών και τη διαδικασία που προηγήθηκε, επιλέγει να μην επεκταθεί, τονίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τη δομή φιλοξενίας των παιδιών: «Θέλω να ευχαριστήσω το ίδρυμα για τη φροντίδα και τη στήριξη που παρείχαν. Υπέροχοι άνθρωποι εργάζονται εκεί και είμαι πραγματικά ευγνώμων. Όσο για τις αρχές, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Προτιμώ να μην εμπλακώ άλλο σε αυτό το κομμάτι».

Το σημείο της δολοφονίας του 43χρονου

«Αν η μητέρα της συζύγου του αδελφού μου δεν είχε καταθέσει αίτηση επιμέλειας, θα μπορούσα να τα είχα πάρει στην Πολωνία πολύ νωρίτερα. Η διαδικασία καθυστέρησε και αυτό τα επηρέασε σημαντικά», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο αν τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις για τους γονείς τους, σημειώνει ότι το θέμα είναι ακόμη ευαίσθητο: «Θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά τα παιδιά θα μάθουν την αλήθεια. Και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι αυτή».

Σε ερώτηση για το αν θα επέστρεφε στην Ελλάδα με τα παιδιά, απαντά χωρίς διάθεση περαιτέρω σχολιασμού: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προς το παρόν δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί ή να επεκταθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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