Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Η έκκληση του αδελφού του - «Να φύγουν τα παιδιά για την Πολωνία»

Ο θείος των παιδιών αναφέρει πως ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου για να σταθεί δίπλα τους και να τους προσφέρει την απαραίτητη στήριξη σε αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία

Μίλτος Τσεκούρας

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Η έκκληση του αδελφού του - «Να φύγουν τα παιδιά για την Πολωνία»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο αδελφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή ζητά άμεσα την άδεια για να ταξιδέψουν τα ανήλικα παιδιά στην Πολωνία λόγω της τραγικής ψυχολογικής τους κατάστασης.
  • Η μητέρα των παιδιών αυτοκτόνησε, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορία για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του πρώην συζύγου της.
  • Ο θείος των παιδιών ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα για να τα στηρίξει και επισημαίνει την ανάγκη να φύγουν το συντομότερο δυνατό.
  • Η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχολογική πίεση από τα γεγονότα και ζητά την επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  • Ο θείος εκφράζει απελπισία και έκκληση προς τις αρχές να επιτρέψουν την αναχώρηση των παιδιών για να σταματήσει η ομηρία τους.
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Δραματική έκκληση απευθύνει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή, περιγράφοντας την εξαιρετικά βεβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση των ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία ζητούν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους μέσα στη φυλακή.

Μέσα από διαδικτυακή του ανάρτηση, ο Λούκας Γεζιόρσκι καλεί τις αρμόδιες αρχές να δώσουν άμεσα την άδεια ώστε τα παιδιά να ταξιδέψουν στην Πολωνία. Ο ίδιος αποτυπώνει τις τραγικές στιγμές που βιώνουν τα ανήλικα, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αυτοκτονία της μητέρας τους, η οποία αντιμετώπιζε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για τη δολοφονία του πρώην συζύγου της και πατέρα των παιδιών, Πρέμεκ Γεζιόρσκι.

Ο θείος των παιδιών αναφέρει πως ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου για να σταθεί δίπλα τους και να τους προσφέρει την απαραίτητη στήριξη σε αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία. Όπως εξηγεί, η μοναδική τους επιθυμία είναι να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η όλη κατάσταση έχει λάβει δραματικές διαστάσεις τόσο για τα ίδια τα ανήλικα όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, που προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα σκληρή πραγματικότητα.

Καταλήγοντας, ζητά την άμεση επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην ομηρία τους. «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά» επισημαίνει χαρακτηριστικά στην έκκλησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.

Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία έστω και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες... Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.
Τι πρέπει να πω στα παιδιά;

Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;
Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;

Η κατάσταση είναι δραματική – κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.

Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά».

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