Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον θείο η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών

Ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, μαζί με τα δύο ανίψια του των οποίων ανέλαβε την επιμέλεια.

Snapshot Η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή ανατέθηκε στον θείο τους.

Τα παιδιά παρέμειναν 11 μήνες στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» πριν από τη δικαστική απόφαση.

Η απόφαση βασίστηκε στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών να ζήσουν στο οικογενειακό περιβάλλον του θείου τους.

Η οικογένεια του θύματος εξέφρασε ικανοποίηση και ευχαρίστησε το προσωπικό της δομής για τη φροντίδα των παιδιών.

Η οικογένεια αναμένει τον ορισμό της ποινικής δίκης και έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, ανατέθηκε η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα.

Τα παιδιά είχαν παραμείνει για περίπου 11 μήνες στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη ρύθμιση της επιμέλειας. Με την απόφαση, κρίθηκε ότι η διαβίωσή τους στο οικογενειακό περιβάλλον του θείου τους εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τους.

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος εκφράζει ικανοποίηση για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση και υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν πλέον με τη φροντίδα στενών συγγενών, σε ένα σταθερό οικογενειακό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι συγγενείς μέσω των δικηγόρων τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Εύα Μπόμπολη, ευχαρίστησαν το προσωπικό της δομής «Άγιος Ανδρέας» για τη φροντίδα που παρείχε στα παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η οικογένεια αναμένει πλέον τον ορισμό της ποινικής δίκης για την υπόθεση της δολοφονίας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, ο 43χρονος Πολωνός καθηγητής πανεπιστημίου, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή.

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι της πρώην συζύγου του. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, οι Αρχές στράφηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, καθώς από τις πρώτες κιόλας ώρες της έρευνας, έγινε γνωστή η πολυετής και σφοδρή δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πρώην συζύγων για την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών τους.

Ο καθηγητής εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του και να διευθετήσει δικαστικές εκκρεμότητες με την πρώην σύζυγό του.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή έδωσε τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείτο. Η 40χρονη γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει το σχέδιο της εξόντωσης του πρώην συζύγου της, από τον εραστή της.

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