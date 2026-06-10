Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Προσήχθησαν πατέρας και γιος

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, που κρίθηκε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία από τον ιατροδικαστή

Newsbomb

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Προσήχθησαν πατέρας και γιος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Επιχείρηση – μαμούθ της Αστυνομίας στη Μεσαρά φέρνει νέες εξελίξεις στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με πάνω από 50 αστυνομικούς να συμμετέχουν στις έρευνες για τον θάνατο του 49χρονου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα ξημερώματα οι αστυνομικές δυνάμεις- σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής αλλά και από το οικείο περιβάλλον του θύματος- προχώρησαν σε επιχείρηση με στόχο την προσαγωγή υπόπτων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προσαχθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων πατέρας και γιος, ενώ φέρεται να έγινε και μία ακόμα προσαγωγή ατόμου που σχετίζεται με τα άλλα δύο πρόσωπα.

Οι σχέσεις με πρόσωπα που διατηρούν ζώα στην περιοχή

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με αγροζημιές και οι προσαγωγές που φέρεται να έγιναν το πρωί, έχουν να κάνουν με πρόσωπα που διατηρούν ζώα στην περιοχή.

Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, οι οικείοι του άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια. Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, ζητούσαν από τις Αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Ωστόσο, παρά τις υποψίες που διατύπωναν συγγενείς και φίλοι του 49χρονου, αλλά και παρά τις ενδείξεις που εξετάζονταν στο πλαίσιο της έρευνας, το μεγάλο βάρος έπεσε αναπόφευκτα στην Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν ποινικά την υπόθεση.

Πρόκειται, όπως παραδέχονται όσοι γνωρίζουν την πορεία των ερευνών, για μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ούτε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας που να φωτίζουν τις κρίσιμες στιγμές του περιστατικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τους οικείους του, ο ίδιος ο 49χρονος δεν ανέφερε το παραμικρό για όσα προηγήθηκαν του σοβαρού τραυματισμού του, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου επικεντρώθηκαν στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, στην αξιολόγηση των ιατροδικαστικών και ιατρικών δεδομένων, στην αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και στην εξέταση κάθε διαθέσιμου ευρήματος που θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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