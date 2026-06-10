Πάτρα: Αγριογούρουνα κινούνται ανενόχλητα στην Πανεπιστημιούπολη - Δείτε βίντεο

Στιγμιότυπο από τη «βόλτα» αγριογούρουνων στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι της Πάτρας που διαμένουν στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, καθώς την εμφάνισή τους έκαναν αγριογούρουνα.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας για την άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας Φύλαξης προκειμένου τα άγρια ζώα να απομακρυνθούν.

Παράλληλα ο Πρύτανης δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνουν τα αγριογούρουνα να κινούνται ανενόχλητα εντός της Πανεπιστημιούπολης βραδινές ώρες που δεν βρίσκονταν φοιτητές.

Διαβάστε επίσης