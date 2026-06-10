Πάτρα: Αγριογούρουνα κινούνται ανενόχλητα στην Πανεπιστημιούπολη - Δείτε βίντεο
Ανησυχία για τους φοιτητές
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Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι της Πάτρας που διαμένουν στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, καθώς την εμφάνισή τους έκαναν αγριογούρουνα.
Την είδηση γνωστοποίησε ο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας για την άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας Φύλαξης προκειμένου τα άγρια ζώα να απομακρυνθούν.
Παράλληλα ο Πρύτανης δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνουν τα αγριογούρουνα να κινούνται ανενόχλητα εντός της Πανεπιστημιούπολης βραδινές ώρες που δεν βρίσκονταν φοιτητές.
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